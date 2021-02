Védőoltás négyféle vakcinával

Már több mint 300 ezer ember kapta meg a koronavírus elleni védőoltást Magyarországon – írta múlt csütörtökön a Koronavírus Tájékoztatási Központ.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Először a frontvonalban dolgozók, az egészségügyi intézmények munkatársai élhettek a védőoltás lehetőségével, majd a bentlakásos idősotthonok gondozói és ellátottjai. Aztán megkezdődött azon legidősebb állampolgárok oltása is, akik regisztráltak, jelentkeztek a védőoltásra. Ezt a háziorvosok bevonásával, együttműködésével valósították meg. Városunkban is megtörtént a folyamat, amelyről dr. Táborosi Éva, a Dunaújvárosi Háziorvosok Egyesületének vezetője beszélt lapunknak. Mint mondta, az első körben kapott vakcinaszállítmányt február 4–7. között használták fel. – Az oltást helyi szinten nekünk kellett megszervezni. A Moderna-vakcinát kapták meg a praxisok, és viszonylag gyorsan kellett a rendelkezésre álló oltóanyagot beadni.

Nekünk kellett telefonálni az érintetteknek, megszervezni, hogy kihez kell elmenni személyesen, ki jöjjön a rendelőbe vagy az oltópontra. Az én betegeim nagyon örültek a lehetőségnek. Az első és legidősebb páciensem egy 96 éves bácsi volt, a legfiatalabb pedig 86 éves. Tizenhat személy oltására elegendő vakcina volt, ebből tíz személynek én adtam be a vakcinát, hat személy pedig az oltópontra ment az oltásért – vázolta a doktornő. Hozzátette, véleménye szerint jobb, egyszerűbb lenne, ha a jövőben az oltópontokon bonyolítanák le valamennyi oltást (kivéve természetesen azokét, akik korlátozottan vagy nehezen tudnak járni, hozzájuk házhoz mennének a védőoltással), és ebben a munkában ő maga is részt venne. – Fontosnak tartom a védőoltást, hiszen ez egy prevenció annak érdekében, hogy ne fertőződjünk meg. Azon az állásponton vagyok, hogy kapja meg mindenki a vakcinát, és végre legyünk túl ezen a járványügyi helyzeten, sokan már nem bírják ezt a bezártságot – mondta dr. Táborosi Éva.

A Koronavírus Tájékoztatási Központ arról is beszámolt, hogy a legidősebb honfitársaink mellett most már azon 60 év alatti állampolgárok is megkaphatják az oltást, akik krónikus betegségük miatt különösen kitettek a vírus kockázatának. Ezt erősítette meg dr. Táborosi Éva is, városunk háziorvosi praxisai kétféle oltást, a Pfizer- és az AstraZeneca-vakcinát adták be az érintetteknek a kapott mennyiségben. Fontos előrelépés, hogy már négy különböző vakcinatípussal zajlanak az oltások (Pfizer, Moderna, Szputnyik, AstraZeneca). Csak olyan vakcinát lehet alkalmazni, amelyet a magyar gyógyszerészeti hatóságok biztonságosnak és hatékonynak minősítenek és engedélyeznek.

Az MTI beszámolója alapján, Müller Cecília országos tiszti főorvos elmondta, kedden 550 ezer adag kínai Sinopharm-vakcina érkezik Magyarországra.