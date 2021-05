Védettségi igazolvány: a legfontosabb tudnivalók

Legutóbb április elején írtam cikket itt a Hírlap hasábjain a védettségi igazolványokról. Akkor arról még nem született döntés, hogy ez az igazolvány pontosan mire jogosítja fel a birtokosát, vagy épp milyen mentességgel jár majd ez az okmány. Azóta ezen a téren is sok minden megváltozott, ezeket a tényeket foglaljuk most össze.

A vonatkozó kormányrendeletben foglaltak szerint háromféle módon lehet igazolni a koronavírus elleni védettséget: ha valaki megkapta a védőoltást, vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve ha valaki vélhetően átesett a fertőzésen, de nem tudott róla vagy nem készült róla teszt, és utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja, hogy átesett a fertőzésen. Május eleji adatok szerint közel 3,9 millió oltási igazolványt már postáztak a hatóságok, az elkészült igazolványok száma pedig akkor meghaladta a 4,1 milliót.

Miért is lett fontos ez legutóbbi cikkünk óta?

Azért, mert április 30-án hazánk elérte a négymilliós oltási számot, ennyien kapták meg addigra legalább az első oltásukat. Miután tehát a beoltottak száma átlépte a 4 milliót (ez ma már 4,5 milliót is átlépte – a szerk.), másnap, május 1-jén életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ennek értelmében a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyíltak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, az állatkertek, múzeumok, mozik, színházak, edzőtermek és sportesemények, és ezeket a helyeket rokon kíséretében kiskorúak is látogathatják. Mindeközben a kormány a külföldi országokkal is megkezdte a tárgyalásokat, hogy a hazai védettségi igazolvánnyal minél több országba eljuthassanak a magyar állampolgárok. Sőt, védettségi igazolvány birtokában lesznek látogathatóak a zenés rendezvények, koncertek is.

A védettségi igazolványra vonatkozó korlátozások nagy valószínűséggel augusztusig érvényben maradnak. Múlt heti hír, hogy Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette azt is, hogy a külföldön élő magyar állampolgárok is kaphatnak védettségi igazolványt. A miniszter elmondta, terveik szerint minden magyar állampolgár, aki külföldön, azaz az Európai Unió, az OECD, vagy a NATO tagállamában, továbbá Oroszországban és Kínában kapott oltást, az igazolások kormányhivatali bemutatása után kaphat magyar védettségi igazolványt.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatban már a kormányinfón is felmerült, hogy sok esetben nem kapták meg azt azok a személyek, akiket az megilletne, hiszen vagy felvették az oltást, vagy igazoltan átestek a koronavírus-fertőzésen. Egy ilyen esettel kapcsolatban kereste meg szerkesztőségünket egy olvasónk is. Aki hasonló cipőben jár, az a hivatalos eljárásmód szerint jelezze problémáját akár személyesen a kormányablakban, vagy a 1818-as telefonszámon, illetve a [email protected] elektronikus levelezési címen.

Az ellenanyag-vizsgálaton alapuló védettségi igazolvány igényléséhez olyan, az egészségügyi szolgáltató által kiállított leletre van szükség, amelyen szerepel, hogy „az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.” A négy hónapig érvényes igazolvány kiállításának díja 3000 forint, amelyet átutalással lehet kifizetni. Fontos tudni, hogy aki megkapta a védőoltást, annak nem kell külön igényelnie az igazolványt, mert azt az állam hivatalból kipostázza. Amennyiben ez mégsem történne meg, úgy a fentebb említett elérhetőségek egyikén lehet ezt jelezni.

Már több mint 130 ezren töltötték le a védőoltást igazoló, múlt péntektől ingyenesen elérhető mobilalkalmazást – közölte operatív törzs hétfői sajtótájékoztatón – adta hírül az MTI. Hangsúlyozták, hogy a mobilalkalmazás jelenleg tesztüzemben működik. Az applikáció igazolja az oltás tényét, ezzel a védettségi igazolvány kiváltására is alkalmas.