Védett állatok kárt és veszélyt okoznak a Duna-parton

Látványos pusztítást végeztek a hódok a horgásztanya kikötője melletti füzesben. Ez önmagában sem jó hír, ám ha belegondolunk, hogy egy ilyen ceruzahegyezés-szerűen meggyengített fa már egy széllökés hatására, vagy akár magától is kidőlhet, már komoly veszélyről beszélhetünk.

Somfai Rezső, a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta, a hódok tavaly tavasszal jelentek meg először. Feltételezi, hogy ezek a példányok azok közül kerültek ki, amelyeket Bécs környékén telepítettek. Az állatok a Duna folyásirányával megegyező irányba vándorolnak. A Kikötői öbölben négy helyen fedeztek fel hódokat. Hogy milyen ivarúak, még nem tudták kideríteni, de vélhetően elkezdenek szaporodni, ugyanis úgy tűnik, ideálisak az itteni körülmények számukra.

A Kikötői öbölben, a Horgásztanya mellett úgynevezett füzes (17/D jel alatt erdőként nyilvántartott) területen is rágják a fákat, és a másik oldalon, a part mellett is. A fák egy része már kidőlt, de nagyon sok van, amelyeket úgy rágtak meg, mintha két ceruza hegye találkozna, és éppen csak egy gyerekcsuklónyi darab tartja egyben azokat. Félő, hogy egy nagyobb szélnél veszélybe kerülnek a parti vagy a csónakos horgászok, könnyen rájuk dőlhet a fa, ami akár halálos sérülést is okozhat.

Az egyesület elnöke felvette a kapcsolatot a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal, mert azt gondolta, ők a terület felügyelői, ám elzárkóztak ez elől, ahogyan állítása szerint korábban a Fejér Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága és a DVG Zrt. Erdészeti- és parkfenntartási ágazata is. Az elnök hozzátette, a horgászegyesület már kérte a vízfelület tartós bérlőjét, az ISD Dunaferr Zrt.-t is, hogy adja át számukra a területet szívességi gondozásba, hogy a területet saját érdekükből is rendben tudják tartani, de nem jártak sikerrel. Az egyesületnek sem joga, sem pénze nincs beavatkozni, egyelőre várják a megoldást valahonnan.