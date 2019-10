Vasárnap voksoltunk a helyi nemzetiségi képviselőinkre is

Az önkormányzati választásokkal egy időben nemzetiségi képviselőket is választottunk október 13-án. Városunkban hét nemzetiség állított jelölteket: roma, ukrán, görög, ruszin, szerb, lengyel, horvát nemzetiség delegáltjai mérették meg magukat.

A Nemzeti Választási Iroda a honlapján közzé tette a nemzetiségi önkormányzati választás eredményeit.

A névjegyzékben 31 görög nemzetiséghez tartozó állampolgár szerepel. Galanisz Arisztotelisz 17, Galanisz Jorgoszné 1, Moutsogiannis Panagiotis 1 szavazatot kapott.

Horvát nemzetiségűként 65 választópolgár szerepel a névjegyzékben, Grábics Gábor Ferenc 24, Miskolczi László 24, Markovics Flóra Beatrix 22 voksot kapott.

A névjegyzékben 29 lengyel nemzetiségű lakost jegyeztek be, közülük Modrzejewska Ewa 13, Kiss Katalin Ilona 9, Mudra Krystina 9 szavazatot kapott a választáson.

Roma nemzetiségűnek 514-en vallották magukat, jelöltjeik közül Hosszú János 150, Kovács László 132, Sztojka Terézia 106 Tolnai Viktória 97, Matlagné Patai Mónika 90 voksot kapott.

Ruszin nemzetiségűként 220 állampolgár szerepel a névjegyzékben, Mudra József 122, Kóbor Etelka Sarolta 117, Tibainé Bujdosó Ildikó 117, Dobrovics János András 116, Barsi Judit 113 szavazat birtokosa lett.

A névjegyzékben 33 szerb választópolgár szerepel, Csupity Simon 15, Benkovics Nóra 14, dr. Kollarics Béla 7 szavazatot kapott.

Az ukrán nemzetiséget 17 választópolgár képviseli, jelöltjeik közül Molnár Józsefné 8, Kaszó Róbert 6, Pleha András 6 voksot kapott.

A Nemzeti Választási Iroda közleménye szerint a határozat még nem jogerős. A szavazás pontos részleteit – a megjelentek, a nem szavazók, a beérkezett lezárt borítékok, a bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok, a lebélyegzett szavazólapok, az eltérések, az érvénytelen lebélyegzett szavazólapok valamint az érvényes szavazólapok számát – a Nemzeti Választási Iroda honlapján, a nemzetiségi önkormányzati választások menüpont alatt, illetve lapunk online felületén, a duol.hu-n böngészhetik. DH

„Köszönjük a voksokat és a bizalmat!”

Ezt Facebook-bejegyzése után lapunknak is megerősítette Hosszú János, a roma nemzetiségi választás nyertese. „Nem árulok el titkot azzal, hogy nem volt ellenfelünk, senki nem indult velünk szemben! Már ezt is a munkánk elismerésének tekintjük. Győzelmünk biztos tudatában indultunk. Köszönjük annak a 197 embernek, akik a versenyhelyzet hiányában is fontosnak tartották, hogy elismerésüket szavazatukkal fejezzék ki. Egyes szavazókörökben nem segítették a választóinkat a szavazatszámláló bizottság tagjai, hogy miként és hogyan adhatják le ránk voksaikat. Emiatt sajnos sokan nem is tudták ezt megtenni, de köszönjük azoknak a dolgozóknak, akik szabályosan végezték a feladatukat. Hálásak vagyunk azoknak, akik támogatásukkal folyamatosan mellettünk állnak! Szeretnék köszönetet mondani Cserna Gábor leköszönő polgármesternek és csapatának az együttműködéséért, és gratulálok Pintér Tamásnak és az új képviselőknek a győzelmükhöz!” – áll a posztjában.