Vasárnap tartjuk anyák napját, a tavasz legszebb ünnepét

Május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Ez a legszebb tavaszi ünnepünk. Világszerte ünneplik a napot, bár igaz, hogy korántsem mindenhol ezen a májusi vasárnapon. Bár manapság nem mindig trendi a család, az anyák szeretete és az anyák napja eltörölhetetlen.

Az édesanyák felköszöntésének hagyománya egészen az ókorig nyúlik vissza. Aztán a későbbi korokban hol nagyobb, hol kisebb hangsúlyt kapott az ünnep. Hivatalosan az anyák napja Anna Jarvis erőfeszítéseinek köszönhető, aki ugyan sohasem szült gyermeket, az ünnep létrehozását édesanyja tisztelete inspirálta. Az 1900-as évek elejétől vált hivatalos ünneppé a világ számos országában.

Hazánkban az első hivatalos anyák napja a vöröskereszthez kötődik, ugyanis 1925-ben még összekapcsolták a hagyományos Mária-tisztelettel. Az ünnepséget akkor március 8-án a MÁV gépgyárban tartották. Majd 1928-tól már miniszteri rendelet tette hivatalossá az iskolai ünnepségek sorában.

Szakértők szerint sajnos mára az anyák napja is akár a többi ünnep, veszített az értékéből. Ez leginkább társadalmi okokra vezethető vissza, hiszen az emberek nagymértékben képesek formálni az ünnepekhez való viszonyukat. De a mai trendeknek is meghatározó szerepük van ebben, mint például a szingliség terjedése. Nem beszélve arról, hogy sokan a karriert helyezik előtérbe a gyermekvállalás helyett. Ez mind odavezet, hogy kevesebb gyerek és kevesebb anya lesz. Aztán a kereskedők és a média által sulykolt: „venned kell valamit, ajándékoznod kell”-reklámok is torzíthatják az ünnep valódi értékét és fontosságát. A szakértők hangsúlyozzák, hogy az anyák napja, mint ünnep összetett jelenség. Hiszen a család szerepét és annak jelentőségét is ünnepeljük e neves alkalomból.

Ahogy világra jövünk és kapcsolatot teremtünk a külvilággal, az emberi viszonyok és kapcsolatok által formálódik személyiségünk, és édesanyánkhoz való viszonyunk is. Az ember legfontosabb kapcsolata a család és azon belül is az édesanya. Az anya az, aki a gyereket az első pillanattól táplálja, nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is. Ez a kötődés olyan jelentőséggel bír, ami meghatározza a gyermek későbbi kapcsolatait és a személyiségfejlődését, negatív, vagy pozitív irányba is. Ebben az értelemben a szimbolikus köldökzsinór elszakíthatatlan, örökké tart.

A mai felgyorsult, munkával és stresszel teli életünkben, a koronavírussal fenyegetett időkben felüdülés az otthon és a szerető család által biztosított megnyugvás, ahol természetesen az édesanya az, aki mindig képes védelmezni és biztonságot nyújtani.

Éppen ezért az anyák napjának a legfontosabb üzenete nem az ajándékozás, hanem a kapcsolatok ápolása, és a hála cserébe azért, amit tőlük kaptunk. Az ünnep pedig azért kell, hogy lelassítsunk és megálljunk. Általában a közösségi rendezvényekhez vagyunk szokva, amikor ünneplőbe öltözött kicsi és nagyobb gyerekek éneklik Az orgona ága, barackfa virága kezdetű dalt a rendezvényeken.

De természetesen mostanság ez is másképp van. Titkos informátoraim szerint – hiszen magam is ilyen meglepetésajándékkal felköszöntött édesanya leszek idén – az óvodákban és iskolákban leginkább kreatív ajándékokkal készülnek az édesanyáknak, és sok helyütt a megható műsor sem marad el, amit az anyukák online közvetítéssel nézhetnek és könnyezhetnek végig.

Az MMK munkatársai Dunaújvárosban a megszokott módon meglepetéssel várják az érdeklődőket a bejáratnál. Anyák napjára szeretet-befőtteket készítettek, amelyeket bárki elvihet az intézmény elől. Az üvegre ragasztott címkére mindenki rá tudja írni saját nevét, hogy igazán személyes legyen az ajándék. Minden szeretetcsomag meglepetést tartogat, negyvenféle különböző hűtőmágnest helyeztek el az üvegekben, amelyek mindegyike különböző kedves köszöntő üzenetet rejt. Cserébe csak egy fényképet kérnek arról, hogy milyen mágnes volt az üvegben, esetleg a megajándékozottal egy közös szelfit, vagy bármilyen fényképet az együtt ünneplésről.

Rácalmáson a művelődési ház és a könyvtár a legnagyobb közösségi médiában saját oldalukon anyák napi ajándékötletekkel készül, amelyeket szombatra időzítenek, hogy mindenkinek legyen ideje még az alkotások elkészítésére.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár pedig az ünnepre hangolódásban van segítségünkre, a közösségi média felületen csodás mesét hallgathatnak meg az érdeklődök, amelynek címe Anyák napi tigrisbukfenc.

Vasárnap, anyák napján köszöntsük meg az édesanyákat, mamákat, a köszönet hangján és az anyalét tapasztalatával tudatosítsuk magunkban azt, hogy szeretve vagyunk és mi is tudunk szeretni.