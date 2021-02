Vásárlókártyát nyert

Nagy érdeklődés kísérte lapcsoportunk Mozaikkereső játékát, a Dunaújvárosi Hírlap előfizetői közül például 848-an próbáltak szerencsét. Közülük Bagó János nyerte a helyben fődíjnak számító, 1 millió forintot tartalmazó Edenred-bevásárlókártyát. Tegnap vittük el neki a kártyát előszállási otthonába.

Bagó János és felesége, Marika végtelen kedvességgel fogadta lapunk munkatársait és Várkonyi Zsolt főszerkesztőt, aki a nyereményt szimbolizáló táblával, valamint egy borítékkal érkezett a házaspárhoz. A boríték rejtette azt az egymillió forintot tartalmazó kártyát, amellyel számos nagy bevásárlólánc üzletében, műszaki és bútorboltokban fizethetnek majd. A vásárlóhelyekről listát is készítettünk a nyertesünknek, hogy ezzel is segítsük a kártya felhasználását. Perceken belül kiderült, hogy a lakóhelyén is vannak olyan élelmiszerboltok, ahol vásárolhatnak majd vele.

Marika meséli, hogy ő fedezte fel az újságban, hogy nekik kedvezett a szerencse. Először el sem akarta hinni, hogy ilyen jelentős összeget kapnak. Mondta is az urának rögvest a jó hírt, aki hirtelen nem is tudott mit mondani. Nekünk újságolta tegnap:

– Tudják, nagyon szeretem a rejtvényeket, megfejtek egyet-egyet, és be is küldöm. Nyertem már előfizetést, könyveket, nemrég másodjára kaptam harmincháromezer forintot. De ilyen óriási összeg erejéig még soha nem szegődött mellém a szerencse. Nagyjából tíz éve vagyok előfizetője a Dunaújvárosi Hírlapnak, az újsággal kezdem a napot mindig, addig semmit nem csinálok, amíg ki nem olvasom. Minden évben beküldtem a Mozaikkeresőt, de eddig semmit nem nyertem. Na, de ez! Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm!

Megtudtuk a házaspártól, hogy 1977-ben költöztek Daruszentmiklósról, Marika szülőfalujából ide, Előszállásra. János szülei egyébként előszállásiak voltak, bár ő már Budapesten született. De nem bánta meg, hogy visszatért a gyökerekhez.

– Jani nagyon aktív közösségi ember, ha szemetesek kellettek a közterületre, ha padok a parkba, első szóra segített mindig mindenben. Kedveli a helyi klubéletet is, a nyugdíjasok, a mozgáskorlátozottak programjain mindig ott volt, amikor még nem volt a Covid, és lehetett tartani rendezvényeket. A szervezett kirándulásokra is szívesen ment – mondja Farkas Imre, Előszállás polgármestere, aki örömmel kísérte el lapunk főszerkesztőjét a nyereményát­adásra, annál is inkább, mert jól ismeri Bagó Jánosékat, és meggyőződéssel tette hozzá az előbbiekhez: – Ez a nyeremény most nagyon-nagyon jó helyre került.

János egyébként mezőgazdaságban, a téeszben dolgozott tizenöt évvel ezelőttig. Akkor súlyos motorbalesetet szenvedett, sérüléseit máig nyögi, a karja miatt dolgozni azóta nem tud, sajnos. Két lányt neveltek fel, az idősebbik, Tímea, hat unokával, a fiatalabbik, Andrea, egy unokával, aki pedig egy dédunokával ajándékozta meg a szülőket, nagyszülőket. A kicsi dédi, Kristóf, már kétéves. A gyerekek tehát már kirepültek, családjuk van, a Bagó házaspárnak viszont most is van kiről gondoskodni, hiszen a házaspárral él Mária 93 éves édesanyja, aki kedves mosollyal fogadja köszönésünket, életvidám és ma sem rest, még mindig kötöget.

A nyertesünk egyébként tavaly ilyen tájban járt a szerkesztőségünkben, ám az kevésbé volt vidám találkozás: devizahitel-károsultként mondta el történetét. Voltak nehéz időszakok az életükben, de most öröm érte őket, lapunk és az előfizetése jóvoltából. Még nem tudják, mire költik a bevásárlókártyán lévő pénzt. A régi, viseltes hűtő helyett kellene egy újabb, aztán a gyerekekre is gondolnak, nekik is juttatnak a nyereményből.