Vasakaratból vasreszelék

A közelmúltban, miután a vasmű cégvezetője felmondta a cég kollektív szerződését, Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselő elszaladt hozzá, hogy a kialakult helyzetet politikai haszonszerzésre használja fel, éppen ezért gyorsan sajtótájékoztatót is tartott. A vasműről közzétett „kállói” megnyilatkozás erős tájékozatlanságról tanúskodik.

Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselő szavai éppen ezért elgondolkodtatóak abban az értelemben, hogy: „miért hagytuk, hogy így legyen”!?

A vasmű menedzsmentjével „tárgyaló” képviselő (ez talán erős kijelentés, inkább biodíszletnek mondanánk – a szerk.) az eseményt népszerűsítő interjújában a következőket mondta az önkormányzati Dunaújváros Közéleti Hetilapnak. Idézzük az „újságírói kérdést” és az arra adott „kállói választ”: „Továbbra sem akarja elárulni, hogy az önkormányzat ad-e könnyítést az iparűzési adó befizetésében, és ha igen, akkor ez mekkora összeget jelent? – Tényleg én lennék a legboldogabb, ha erről bármit mondhatnék, de az, hogy ki, mikor és mennyit adózik, az egyik legszigorúbban védett adat, adótitok. Ahogy elmondtam korábban is, ha kell, az önkormányzat tud segíteni, és egy 100-200 milliárd forintos bevételű cégnél jelentős összegről beszélünk.” Nos nincs kétségünk, Kálló Gergely „fontos eszköz” ebben a láncolatban. Az, hogy rendre mit hord össze, azon már meg sem lepődünk, azt már megszoktuk, hiszen egykori kenyéradó gazdája (Novák Előd – a szerk.) mondta róla: „Ambíciói meghaladják képességeit.” Ehhez mi nem kívánunk többet hozzátenni, de azt nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a vasmű, amelynek jelenlegi operatív vezetőjénél járt, nem évi 100-200 milliárdos cég. A Dunaferr 2018-as értékesítési nettó árbevétele 368 milliárd forint volt, amely adat a médiában is megjelent már. Az iparűzésiadó-kötelezettség százalékos arányát pedig törvény írja elő, ami szintén elérhető adat, és amiből ki lehet számítani az iparűzési adó összegét is. Hol itt a titok?

Az, hogy Kállónak ez nem sikerült, vagyis erről nem tudott hitelesen nyilatkozni, arra lehet következtetni, hogy a vasmű vezetőjével történt találkozón szóba sem került ez, vagy pedig fogalma sincs erről.

Az iparűzésiadó bevallásának és befizetésének határideje idén áprilisban a koronavírus járvány miatt – egy kormányrendelet alapján – időlegesen módosult, de ez nem változtatta meg az iparűzésiadó – kötelezettség törvény által szabályozott rendjét. Az erre vonatkozó protokollt az önkormányzatok minden bizonnyal ismerik.

Mégis, annak alapján, amit Kálló képviselő az önkormányzati lapnak nyilatkozott, miszerint „az önkormányzat, ha kell tud segíteni” a vasműnek, azt kell feltételezzük, hogy a városnak nincsenek anyagi gondjai, holott folyamatosan ennek ellenkezőjét hangoztatják szinte minden lehetséges alkalommal.

Vasakarat, vaskáló, vasveszteség, vasreszelék. Elfogyott. Ennyi!