Városszerte létesítenek új parkolókat

A Járási Hivatal melletti parkolóban tartott sajtótájékoztatót Cserna Gábor polgármester csütörtökön.

A polgármester elmondta, a városvezetés tudomásul vette a megváltozott forgalmi körülményeket, pontosabban azt, hogy a város épülésekor jóval kevesebb lakos, így jóval kevesebb gépkocsi-tulajdonos is volt, mint napjainkban. Nem ritka, hogy egy családban 2-3 autó is van, a közlekedőknek pedig ezzel együtt új parkolóhelyekre is szükségük lehet.

A parkolóhelyek problémájának megoldásán 2017 óta dolgoznak. A közelmúltban felújított egykori rendelőintézet, az immár járási hivatalként üzemelő épület mellett 11 férőhelyes, merőleges beállású parkolóhelyet létesítettek.

Összesen 39 új parkolóhelyet kapnak a belvárosiak

Városszerte négy helyszínen összesen 39 új parkoló készül közel 80 millió forintos beruházásból. A Táncsics Mihály út 12.-nél öt merőleges parkolót alakítottak ki, a Szórád Márton út 30–36. között 9 párhuzamos beállásút. Szeptemberben ugyanezen út 15–19. száma között további 14 párhuzamos parkoló kialakítása a terv. Iván László, a 6-os választókörzet önkormányzati képviselője szerint a körzetét érintő változások mérföldkövek a belváros életében. Megköszönte a fejlesztések támogatását az önkormányzatnak, a DVG Zrt.-nek, és a Magyar Kormánynak a 1,5 milliárd forintos hozzájárulást. Hozzátette, a munkálatok ütemével abszolút elégedett. A polgármestertől megtudtuk továbbá, hogy a teljes Vasmű út is felújítás előtt áll, erre mintegy egymilliárd forintos költségvetés áll rendelkezésre. A munkák a forgalom szűkítése mellett július elsején kezdődnek.