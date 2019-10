Van, ami fogyóban, van, ami most jön

A piacra látogatók elsőként azzal szembesültek, hogy az árukínálat gyengécske. A szokásos dolgok, krumpli, hagyma, paprika, paradicsom és a különböző zöldségek kaphatóak, de semmi extra. Az árakat tekintve a burgonya és a hagyma tartja a 200-300 forint közötti árát, igaz, a zsákosak, vagyis a spórolósnak számító beruházás sem olcsóbb. (Korábban azért ez nem így volt.) Vagyis teljesen mindegy, hogy egy ember egy kilót, vagy húszat vesz. Feltűnő, hogy a fehérrépa, amelynek egy évvel ezelőtt kétezer forint fölött volt a kilogrammnyi ára, most hatszázért kapható, sőt, teljesen egészséges, levesbe valót 490 forintért is látni lehetett. A sárgarépa kétszáz forint, vagyis a húsleves egy-két alapanyaga baráti áron beszerezhető.

A kovászolni való uborka tartja a „szezonális” árát, jó, egy kicsit emelkedett, de a nyári 450 forinthoz képest a mostani 490 nem tekinthető vészes különbségnek. (Egyébként tévhit, hogy csak nyáron lehet uborkát kovászolni, bármely évszakban végrehajtható a művelet, kovász kell és meleg, sőt, a tűző nap nem tesz jót, mert attól nagyon megpuhul az uborka.)

És amire még érdemes felhívni a figyelmet: van még magyar görögdinnye, bár már 490 forint kilója. (Személyes vélemény: októberben mindegy, hogy magyar vagy nem magyar, ilyenkor már nem fűlik a magamfajta torkára dinnye. Mondhatnánk azt is, mindent a maga idejében).

A gyümölcsfelhozatal igencsak beszűkült volt, szőlő, őszibarack, 500–800 forintig kilója, szilvát is vásárolhattunk, de annak két hét alatt megduplázódott az ára, ötszáz forintért juthatunk hozzá.

A sütőtök azonban elfoglalta a piacot, sok helyen kapható, mindössze 150 forintot kell egy kilóért fizetni.

Ami meglepő volt, a savanyúságot és füstölt húst árulók csak elvétve voltak, pontosabban egy savanyú káposztás és két füstöltös stand nyitott ki.

Viszont az ember azt hihette, hogy már mindenszentek van, mert a különböző koszorúk, virágok elborították a piacot.

Külön szemléztük a tojást kínáló árusokat, mivel pénteken van a tojás világnapja. Az S-es 25 forintba, az M-es 35 forintba, az XL-es 40 forintba került. Az árak stagnálnak, pedig nem is olyan régen arról lehetett hallani, hogy a tojás ára az egekbe szökik. De azt is lehet hallani, hogy a multik lent tartják az árakat, ezért az őstermelők nem tudják nyereségesen eladni az áruikat.

A piaci árus „közvélemény” szerint ez nem igaz. A piacra a multik árai nem hatnak. Akik megszoktak egy háztáji minőséget, ahhoz ragaszkodnak, és nem befolyásolja őket az, hogy másutt olcsóbb.

Október második pénteke a tojásé

1999 őszétől október második péntekén a tojás világnapját tartjuk. A tojás évezredek óta legfontosabb táplálékunk. Kultikus étel, termékenységi szimbólum. Eme apró és olcsó táplálék mindig is fontos szerepet töltött be az emberiség étkezési szokásaiban, kultúrájában. Több nép mítoszában a világteremtés kulcseleme, termékenységi szimbólum, a tökéletesség, a feltámadás jelképe. Mióta rehabilitálták, már nemcsak a magas koleszterinszint miatti káros hatását hangsúlyozzák, hanem táplálkozás-élettani jelentőségét is.

Népszerűségének visszahódítása érdekében 1999 óta új színfoltként bevezették a tojás világnapját, amikor is többnapos rendezvény keretén belül nemcsak gasztronómiai szempontból, hanem művészileg is bemutathatják sokszínűségét. Kevésbé ismert jellemvonása, hogy a legjobb minőségű fehérjével rendelkezik.jelesnapok.oszk.hu