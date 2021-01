Vállalhatatlan alpolgármesteri komment Pusztaszabolcson 

Manapság nem nagy kunszt a nagy közösségi oldal különböző csoportjaiban vagy oldalain olyan dolgokat találni – direkt rákeresés nélkül is akár –, amik kivágják azt a bizonyos biztosítékot az embernél. Sok ilyen mellett megyünk el nap mint nap, de ez az eset, amiről mostani cikkünk szól, nem tűrhette a szótlan továbblépést vagy beletörődést. Egy ilyen esetre hívták fel figyelmet olvasóink.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A történet egy képről, egy alá kommentelt szövegről és egy későbbi magyarázkodásról szól. A képet nem mutatjuk meg, mert annyira gusztustalan, hogy e lap hasábjai nem tűrik annak megjelentetését. Szavakkal leírva: egy használt gumi óvszert tartó kéz képe mellé odaillesztve egy, a gyermek Jézust kezében tartó Szűz Máriát ábrázoló kép. Alatta a komment: „Ez kellett volna anno Máriának, és akkor nem kellett volna kitalálni egy egész „vallást” egy félre… miatt.”

A kommentelő Csiki Szilárd, Pusztaszabolcs alpolgármestere. Az eset nem a napokban történt, fogalmazzunk úgy, hogy a hetekben. Pusztaszabolcson híre ment a dolognak, reakciók követték, s hogy kerek legyen a történet, lehozzuk az alpolgármester e témában írt külön posztját is: „Tisztelt Polgárok! Kisebb vihart kavart egy viccoldalon írt hozzászólásom, amit egy rajongóm posztolt. Az ismerőseim jól tudják, hogy elfogadó ember vagyok, sosem zavart (sőt) az emberek vallási, bőrszín szerinti, nemi identitás béli hovatartozása, de engedtessék meg, hogy véleményem azért legyen róla. Úgy gondolom, amíg engem nem zavar más vallásossága, addig mást ne zavarjon az én ateizmusom. Ennek ellenére, hogy a kedélyek lecsillapodjanak pár emberben, aki politikát próbál csinálni egy mém alatti hozzászólásból, megkövetem azokat a vallásos embereket, akikből rossz érzést váltott ki a kommentem.”

Az esettel kapcsolatban megkerestük Baltási Nándor katolikus plébánost, aki Dunaújváros mellett Pusztaszabolcson is egyházi szolgálatban áll, hogy megkérdezzük, mit szól mindehhez. A következő választ kaptuk tőle: „Pusztaszabolcs jelenlegi vezetése az önkormányzati választási kampányban a templommal a háttérben fényképezkedett, ez volt a kampányfotójuk. A képen az akkor még jelöltek láthatók, akik az MSZP-t, a Jobbikot, a DK-t és még nem tudom milyen pártokat képviselnek. Lehet valaki istentagadó, vallástalan, akkor maradjon meg abban a világban. De amikor kampányhoz a templomot látja nyerőnek, és benne a Szűz Mária iránti tiszteletet is – különben nem katolikus templomot választott volna a kereszt­tel –, akkor azzal akarja eladni magát, amikor a keresztények mocskos gúnyolása a divat, akkor azzal. Talán nem is a körülmények és előzmények, hanem a puszta tény, a képpel kifejezett álláspont, a vallásos ember hitének meggyalázása a lényeg. Beszállni a versenybe, ki tud ocsmányabbat kitalálni a kereszténység gúnyolására. Most az elsők között van, ha nem az első ebben a pusztaszabolcsi alpolgármester és a vele választást nyerők.”

Ehhez talán nem is kellene hozzáfűzni semmit, de azért csak kikívánkozik az ember véleménye, ha már maga az alpolgármester is leírta, hogy engedtessék meg a vélemény. Közszereplőként ilyen kommentet leírni egyszerű rutintalanságból eredő farkashiba, de talán önsorsrontás is egyben. Pláne, ha mások által is látható, nyilvános vagy részben nyilvános felületen is közli azt az illető. Az olyan megnyilvánulás, amilyet ezúttal a pusztaszabolcsi alpolgármester tett, nem is írható annak számlájára, hogy valaki vallásos hit vagy bármilyen hit nélkül lévő, magát ateistának valló ember. Ez csupán az intelligencia hiányának a manifesztuma. De hát mit tehetnénk, hiszen tudjuk, hogy az egyik fából hegedű lesz, másikból meg kapanyél…