Válásaink és a járványunk

A koronavírus nemcsak a gazdaságot, hanem sok esetben a házasságokat is megtépázza. Egyre inkább érzékelhető, hogy a kijárási tilalmak, a házi karanténok igencsak megviselik a családok, a házasságok életét. Világszerte egyre többen válnak.

Kínában, ahonnan elindult a vírus, amely már lecsengőben van, odáig jutottak, hogy meghatározták, egy nap hány válókeresetet lehet benyújtani.

A Globaltimes kínai hírportál jelentése szerint Sen­szhi tartomány fővárosában, Hszianban minden eddiginél több válásigényt jelentettek be a múlt hónap eleje óta. A tizenkét millió lakost számláló város kerületeiben minden nap azonnal lefoglalják a keresetek beadására kijelölt fogadóórákat, arra ugyanis online, illetve telefonon kell jelentkezniük az igénylőknek. Hiába csengett le a vírus, a személyes ügyfélfogadás még mindig korlátozott, csak lassanként, fokozatosan oldják fel a tilalmakat. A fegyelmet jól mutatja, hogy a szigorú szabályokat mindenki tartja, percre pontosan érkeznek az ügyfelek, akik továbbra sem tartózkodhatnak egy légtérben a többiekkel, illetve minden páros után fertőtlenítik az irodákat.

Hasonló a helyzet Nagy-Britanniában is.

– A sokáig összezárt párok közül sokan lesznek, akiknek házassága nem állja ki a próbát – véli az egyik legismertebb brit válóperes ügyvéd, Fiona Shackleton. Az ügyvédi irodák az önkéntes karanténok után a válások számának megugrására számítanak. Shackleton elmondása szerint eddig a legtöbben a nyári szabadságok és a karácsonyi ünnepek után nyújtották be a válókeresetet – olvasható a ­CNBC oldalán.

Brit jogi irodák felméréseiből kiderült, karácsony után 230 százalékkal ugrottak meg az interneten azok a keresések, amelyeknél azt írták be a keresőbe: „el akarok válni”.

Családjogi tanácsadók szerint akárcsak a karácsonyi időszak után, a karantén után is elsősorban azok a házasságok szakadhatnak szét, ahol már eleve problémák voltak.

Azzal tehát alighanem számolhatunk, hogy az itthoni korlátozások után hazánkban is megugrik majd a válások száma, és valószínűleg ez a tendencia minden országban megfigyelhető lesz.

Van olyan budapesti válóperes ügyvéd, akihez a koronavírus ideje alatt négyszer annyian fordultak válókeresettel, mint előtte. Egyébként a hazai ügyvédek is azt tapasztalják, mint Britanniában, a kritikus időszak a karácsony és a nyári szabadság. Mindkét esetben általában két hetet töltenek összezárva a házastársak, és ilyenkor sokszor kiborul a bili, szeptemberben és januárban akarnak legtöbben elválni.

Az a tapasztalat most, a koronavírus okozta összezártságkor is, hogy a napi huszonnégy órás együttlét kikezdi a harmonikus kapcsolatokat.

Végezetül nézzünk körül szűkebb pátriánkban, Dunaújvárosban. Dr. Kovács Gyöngyi ügyvéd, aki elsősorban családjoggal foglalkozik, a városban nem tapasztal növekedést.

– Március 11-e óta két esetem volt, és ez az átlagosnál kevesebb. Lehet, hogy csak azért, mert az emberek most még nem nagyon mozdulnak ki, és ezért majd csak később jön az emelkedés. De a kollégáimtól sem hallom azt, hogy megnövekedett volna a vírus miatt a válókeresetek beadásának száma a városban.

