Vagyonukkal felelnek tetteikért

Két, Fejér megyei férfi a fő elkövetője annak a bűncselekmény-sorozatnak, amelyet a Nemzeti Adó- és Vám­igazgatóság nyomozói göngyölítettek fel.

Kétmilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek az az őrző-védő céghálózatot működtető bűnszervezet, amit országos akcióban számolt fel a napokban a NAV. A bűnbanda irányítói vagyonukkal felelnek a csalásért.

A fő elkövetők – két, Fejér megyei férfi – vagyonvédelmi szolgáltatásokat szerveztek, a dolgozók után azonban az adót és járulékokat nem fizették be. A csaláshoz többszintű céghálózatot hoztak létre, a bukó cégek élére strómanokat ültettek. A bűnszervezetben a könyvelő is részt vett, aki a vezetőkkel megegyezve adóminimalizáló bevallásokat nyújtott be. Az elkövetők az áfacsalással közel 700 millió, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók és járulékok „megspórolásával” pedig 1,3 milliárd forintos kárt okoztak az államnak.

A NAV nyomozói országos akcióban számolták fel a szervezetet, IT-szakemberek, járőrök és a NAV MERKUR bevetési egysége támogatásával 51 helyszínen tartottak kutatásokat és lefoglalásokat. Az akció napján a nyomozók 15 gyanúsítottat hallgattak ki. Az elkövetők által okozott kár és a várható bírság biztosítására, valamint a bűncselekményekkel szerzett vagyon elkobzására bankszámlákat zároltak, ingatlanokat, ékszereket és készpénzt foglaltak le 570 millió forint értékben.

A bűnszervezet tagjai közül 3 fő letartóztatásáról döntött a Székesfehérvári Járásbíróság. A NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz.