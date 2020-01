Útjavítás a Bocskain

Már megírtuk, hogy csőtörés miatt több ütemben kezdtek útjavítási munkálatokat a Bocskai István utcában, amelyek a gyalogos- és a gépjárműforgalmat is érintik.

Az érintett útszakaszon tegnap is a DVG Vagyonkezelő Zrt. szakemberei dolgoztak a járdán és az úttesten egyidejűleg. Így munkaterület lett átmenetileg a gyalogos és fél útpályán a gépjármű-közlekedés helye is. Jelenleg új járdarész készül, és az úttest burkolata is megújul majd, azonban a végleges állapot kialakítása majd az időjárás enyhülésével várható csak.