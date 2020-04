Ütemezés szerint haladnak, bár sok nehézségük adódott

A Széchenyi 2020 program keretében vált lehetővé hét önkormányzat (Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros, Almásfüzitő, Dunaalmás, Neszmély, Pusztaszabolcs) számára a szenny­vízelvezetés megoldása. Három éve, 2017 októberében indult a projekt a szerződés aláírásával. Most a Magyar úton, a szemünk láttára zajlanak a forgalmi akadállyal is járó munkálatok.

Az 5 milliárd 835 millió forint összértékű projekt az Európai Kohéziós Alap támogatásával valósul meg, ebből a város, Kulcs és Rácalmás 3,1 milliárd forintot használhat fel. Az M-E 2020 Konzorcium kivitelezésében Dunaújvárosban 3727,5 méter 160-as gravitációs cső, 7241 méter 200-as csatornacső, 1856 méter 400-as csatornacső, körülbelül 1500 méter szenny­víz-nyomóvezeték fektetése, 556 házi bekötés létesítése (amelyből 59 házi átemelővel kombinálva történik) és 4 közterületi szennyvízátemelő építése valósul meg. A város északi területén, az Észak- és közép-dunántúli szennyvíz-elvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU2) című projekt keretében a még nem csatornázott északi lakóterület szennyvízelvezetése valósul meg. Az úgynevezett Á12 területen (Akácfa, Mályva és Búzavirág utcában) kezdték el építeni a tervezett szennyvízhálózatot még az elmúlt évben.

Bíró Kornél, a beruházás projektvezetője lapunk kérdésére kifejtette, jelenleg az eredeti ütemezés szerint haladnak a munkálatokkal Dunaújvárosban, most a régi laktanya feletti részt építik. Az Üdülő sor, Táborállás, Lépcső sor, Vágó Eszter, Barsi Dénes utcákban a házi bekötések készülnek, az első szakasz északi része készül éppen. A Magyar út nyugati oldala, az Akácos, Orgona, Mályva, Száz­szorszép utcák térsége már teljesen készen van. A projektvezető elmondta, komoly nehézséget okozott, hogy az északi részen elég szűkek az utcák, ez lassítja a kivitelezést.

A Magyar úton a munkálatok első szakaszában jelzőőrös irányításra volt szükség, ezen a héten érkeznek vissza a munkatársaik, hogy folytassák a munkálatokat azon a 350-400 méteren. Ezúttal jelzőlámpás irányítás mellett félpályás lezárásra lehet számítani majd, vélhetően be is dugul majd ez az útszakasz, érdemes lesz a közeli jövőben elkerülni azt a szakaszt, onnan, ahol a Táborállás utca lépcsőn keresztül éri el a Magyar utat, a körforgalom irányába több száz méteren keresztül. Elmondta, ezt a kivitelezést sem lehet rutinból megoldani, mert a talaj adottságai miatt semmi nem úgy működik, mint más, megszokott területen.

Bíró Kornél köszönetét fejezte ki a lakók türelme és együttműködése miatt. A beruházás kivitelezését úgy jellemezte, mintha az ember egy kisebb számú cipőt venne fel cipőkanállal, úgy kell beszorítani a már meglévő közműveket is, éppen hogy elférnek. Ez természetesen zajjal jár, de a lakosok nagyon türelmesen viselték az ezzel járó kellemetlenségeket. A projektvezetőnek volt egy jó híre is a lakosoknak, ugyanis már az elmúlt héten megkezdték a déli részen az útburkolatok végleges helyreállítását is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy vadonatúj teljes aszfaltszőnyeget kapnak az utak, a munkaárok szélességében állítják helyre véglegesen a burkolatot.

A projekt végső határideje 2020. október 15-e, ezután a cég három év garanciát vállal a csatornaberuházásra.