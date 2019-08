Ünnepségre várják a város polgárait a szigetre

Augusztus 20. Magyarország nemzeti ünnepe és hivatalos állami ünnepe az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére.

A nap egyben a magyar katolikus egyház egyik – Magyarország fővédőszentjének tiszteletére tartott – főünnepe is.

Az augusztus 20-i programoknak ezúttal is a Szalki-sziget ad helyet. A színpadi műsor délelőtt 11 órakor a My Way Dance School fellépésével kezdődik. Ezt követően Szent­imrey Dóra énekes műsorát hallhatja a közönség.

Délután 13 órától Cziráki László latintánc-csoportja szórakoztatja a nagyérdeműt, bemutatójuk után a Wesley-DaCapo iskola növendékeinek és a My Way Dance School táncosainak produkcióját láthatja majd a közönség.

Délután fél négytől a Vasas Táncegyüttes tagjai lépnek színpadra, hogy látványos és fergeteges bemutatójukkal elkápráztassák az ünneplőket. E műsorszám koronázza meg az augusztus 20-ai ünnepi műsort, ugyanis ezután 16 órától Cserna Gábornak, Dunaújváros polgármesterének ünnepi beszédét hallgathatja meg a közönség. A kenyérszentelés és az ünnepi kenyér megszegését követően fél öttől Balla Bence zenés műsora következik a színpadon. A programok sorában 17.15-től jön a Tűzkerék xT együttes koncertje, majd 18.45-től Mikus Edward fellépése következik.

19.30-tól a Mobilmánia zenél, majd 21 órától jön a sokak által várt ünnepi tűzijáték. Az augusztálist fél tíztől a Jolly Jackers koncertje zárja. Augusztus 20-án 10 órától a négy sportágat érintő – strandkézilabda, strandfoci, strandröplabda, darts – Szent István Kupa is zajlik majd a Szalki-szigeten. Szintén 10 órától a gyermekeket játszóház, vidámpark, légvár és sok más szórakozás is várja. Az est fénypontja a 21 órakor kezdődő tűzijáték lesz.