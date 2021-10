Ünnepi tudnivalók és hasznos tanácsok az egyenruhásoktól

Halottak napja és mindenszentek alkalmából sokan megemlékeznek elhunyt szeretteikről. A legtöbben gyertyát, mécsest gyújtanak és felkeresik a temetőben hozzátartozójuk sírját is.

Az Adonyi Plébániaközpont tájékoztatása alapján november 2-án, halottak napján Perkátán a temetőkápolnában reggel 8 órától szentmise, majd sírmegáldás lesz. Rácalmáson a temetőkápolnában délelőtt 11 órától, az adonyi temetőkápolnában pedig délután 16 órától lesz szentmise és sírmegáldás.

Mindenszentek és a halottak napjához közeledve a polgárőrök idén is fokozott és folyamatos bűnmegelőző járőrszolgálatot látnak el a temetőkben, sírkertekben. A polgárőrök az ünnepre jellemző bűncselekmények megelőzése érdekében figyelmeztetik a szeretteikre emlékezőket az autóban hagyott vagy a sírkertbe magukkal vitt értékeik fokozott védelmére. A polgárőrök a közlekedéssel kapcsolatban is óvatosságra intenek. Ilyenkor, a szokásosnál jobban megnövekedett forgalomban hatványozódik ugyanis a koccanásos balesetek száma, és a temetők körül a parkolás is sokkal nehezebb feladat, annak ellenére is, hogy sok településen az önkéntesen dolgozó polgárőrök a forgalomirányításban is segítik a rendőrség munkáját.

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság arra figyelmeztet, hogy a megemlékezés időszakában is fontos néhány apróságra odafigyelni ahhoz, hogy se a temetőben, se az otthonunkban ne okozzunk tüzet.

Érdemes a sírhely környezetéből a száraz faleveleket és elszáradt kegyeleti díszeket, a száraz virágokat eltakarítani. A gyertyákat, mécseseket úgy helyezzük a sírhoz, hogy ne legyen a közelükben semmi éghető, amit meg tudnak gyújtani. Olyan gyertyát gyújtsunk, amely gyertyatartóban, mécsesben van. Ugyan nagyon látványos, amikor este több száz gyertyaláng ég a temetőben, azonban ez tűzvédelmi szempontból nagyon veszélyes. Ezért mielőtt távozunk a sírtól, oltsuk el a lángot.

Otthon a legjobb, ha a gyertyát mindig egy tűzálló tálra tesszük, és soha egy percre se hagyjuk őrizetlenül, mert a legtöbb lakástűz éppen nyílt láng, például gyertya, mécses, öngyújtó és gyufa használata miatt keletkezett. Pont ezért érdemes beszerezni otthonra egy füstérzékelőt. Olyan helyre tegyük a gyertyát, ahol nem tud elborulni. A legbiztonságosabb, ha elemes LED-mécsest választunk, így biztosan nem okozunk tüzet vele.