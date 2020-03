Ha jól emlékszem, vagy húsz éve Andics Dodi volt, aki a fejébe vette azt, hogy megszervez egy május elsejei felvonulást. Akkor „érdeklődés hiányában” neki nem sikerült. No, de talán majd most, szisszennek fel a város hetvenes évfordulójára készülő szervezők, hiszen történelmi helyzet van! Újvárosi karnevál címmel életre hívják most ezt is. Aztán le lehet porolni a múzeumban tárolt Lenin szobrot is, és fel lehet állítani eredeti helyére, ha a szemmértékem nem csal, akkor a főtéri szökőkút közepére. A programmal kapcsolatban is lenne egy takarékos javaslatom. Meg lehetne hívni erre a vonulásra a Favágók zenekart. A Vasmű úton a díszletekre ugyanis már nem kell költeniük.

Vezető képünk illusztráció.