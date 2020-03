A koronavírus átrendezte mindennapi életünket. Egészen pontosan az, hogy mivel nincs a vírusnak orvosilag ismert és törzskönyvezett ellenszere, teljes energiánkkal a megelőzésre kell koncentrálnunk.

A kormány és az önkormányzatok teszik a dolgukat. Persze a mi generációnk és a nálunk fiatalabbak ilyen, vagy ehhez hasonló intézkedéseket még nem tapasztaltak. Nehezen vesszük tudomásul, hogy ez velünk is megtörténhet. Ami már nem is feltételes mód, a jövő, hanem a jelen.

A központi intézkedések – egyébként helyesen – mindent felülírnak. Ahhoz azonban, hogy ezek hatékonyak legyenek, mi is kellünk. Azok, akikért ez van. Először azt hisszük, hogy „egyedül is” átvészelhetjük a járványt. Éppen ezért ennek reményében megrohanjuk és kifosztjuk az élelmiszerboltokat, drogériákat, gyógyszertárakat. Felhalmozunk, bespájzolunk olyan mennyiségben, amire egyébként nincs szükségünk. A közösségi média felelőssége is egyedülálló, hiszen ott aztán már nemcsak a „spanyolviaszt”, hanem a koronavírus ellenszerét is feltalálták. A megelőzés azonban fontosabb! Az emberélet védelme ugyanis minden más szempontot felülír. Tetszik vagy sem, be kell tartanunk az előírásokat!

Aztán, ha levonul a járvány, jön az újratervezés. Fogyasztói szokásainkat, igényeinket, napi rutinjainkat átgondolva, megváltoztatva, bizonyos értelemben megtisztulva lép(het)nénk tovább. Előbb azonban „túl kell élnünk” ezt, közösen!

Vezető képünk illusztráció.