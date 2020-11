Újra nyílt napot tartanak az egyetemen-online

Aki szeretne többet megtudni a Dunaújvárosi Egyetemről, ne hagyja ki az idei első, online nyílt napot november 28-án, szombaton 10 órától, mely körülbelül 45 perces lesz a Microsoft Teams felületen.

Először egy rektori köszöntőt hallhatunk, melyet a rektorhelyettesi bemutató, majd a duális képzés a DUE-n követ – olvasható az egyetem weboldalán. Utána egy virtuális Campus túra veszi kezdetét, ahol az egyetemi épületek mellett a diákéletről is többet megtudhatunk. Szó lesz továbbá a hallgatói sikerességről is és egy bemutató is látható lesz az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-ről.

Ezután az egyetem négy területéről adnak hasznos információkat. Attól függően melyik képzés iránt érdeklődnek, külön ablakokba osztva eldönthető, melyiket szeretnék megnézni: média, műszaki, informatikai vagy a gazdász és menedzser képzések.

A program zárásaként élő beszélgetés keretein belül további kérdéseket lehet feltenni.

Tekintsék meg a Nyílt nap Facebook eseményét, ahol majd a belépési link is elérhető lesz.