Újra a tavalyi szinten a foglalkoztatottak száma

A hazai foglalkoztatás mértéke augusztusra elérte a tavalyi szintet: több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a köztévének még október idusán. Utánajártunk a témának, a helyi adatokat is megpróbáltuk megszerezni.

György László államtitkár a Központi Statisztikai Hivatal jelentését értékelve felhívta a figyelmet, hogy a 3,8 százalékos magyarországi munkanélküliség a harmadik legjobb adat az Európai Unióban. Az is figyelemre méltó, tette hozzá, hogy 2020 augusztusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma idén először újra meghaladta a 4,5 millió főt.

A 2020. június–augusztusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 477 ezer fő, a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája 69,9 százalék volt. Mindkét nem esetében csökkenés történt az előző év azonos időszakához képest, de az egyébként is magasabb foglalkoztatási szinttel rendelkező férfiak körében a változás kisebb mértékű volt.

2020 augusztusában a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma idén először újra meghaladta a 4,5 millió főt, ez 54 ezerrel volt több, mint az előző hónapban – olvasható a Központi Statisztikai Hivatal témával foglalkozó gyorsjelentésében.

A KSH jelentése kitért arra is, hogy a foglalkoztatottak korcsoport szerinti megoszlása tekintetében a pandémia a fiatalabbakat némileg jobban érintette, mint az idősebb generáció tagjait, hiszen a 15–24 éves korosztályban 15 ezerrel, a 25–54 éves korosztályban 52 ezerrel kevesebben dolgoznak mint egy éve, de ezzel szemben ez időszak alatt az 55–64 éves korosztályban tízezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma.

Mint a jelentés írja: „A 20–64 éves korcsoport esetében – amely az Európa 2020 stratégiában meghatározott foglalkoztatási célok alakulásának megfigyelési köre – a foglalkoztatási ráta 75,2 százalék volt. Az Európai Unió 2020-ra 75 százalékos célértéket tűzött ki, amit Magyarország – a koronavírus-járvány miatti visszaesést követően – ismét elért.” Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára szintén október derekán elmondta, hogy a munkahelyteremtő bértámogatásra több mint 36 ezer vállalkozás nyújtott be kérelmet, a létrehozandó új munkahelyek száma meghaladta a 48 ezret, a teljes támogatási igény pedig az 57 milliárd forintot. Ebben a kategóriában a támogatott munkavállalók 12 százaléka (5821 ember) építőipari cégnél dolgozik – tette hozzá. A munkahelyvédelmi bértámogatásra 14 699 vállalat nyújtott be kérelmet, a teljes támogatási igény megközelítette a 35 milliárd forintot. A programban a vállalkozásoknak három hónapra átlagosan csaknem 2 millió forintot ítéltek oda, egy munkavállalóra havi szinten nettó 55 364 forint jutott. A támogatás segítségével több mint 200 ezer munkahelyet tudtak megvédeni.

A dunaújvárosi foglalkoztatási adatokkal kapcsolatban felkerestük a Dunaújvárosi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályát, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy ők nem adhatnak ki adatokat, arra a Fe­jér Megyi Kormányhivatal hivatott. Elektronikus úton kerestük a kormányhivatalt, de lapzártánkig még nem érkezett válasz, így erről külön cikkben tájékoztatjuk majd olvasóinkat.