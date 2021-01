Újra a régi nevén jött ki a lap

1996. január 2-án Dunaújvárosi Hírlap névvel jelent meg újságunk, amely előtte bő öt éven át „A Hírlap” néven látott napvilágot.

Így írtunk erről 1996 első lapszámában, az Új (n)év című, címoldalas cikkben: „A név, nos a név az (talán még emlékeznek rá) régi-új. Hogy miért és miért éppen most? Mert ha már új év, hát legyen (régi) új név.” Az okokat a bevált szófordulaton túl a cikk úgy nevezi meg, hogy az A Hírlap elnevezés egyszerűen nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, hiába szólt egy korszakváltásról a lap életében.

„Ne szépítsük, a dunaújvárosi olvasó nehezen tudta elfogadni, s máig nem tudta megszokni az általánosító A Hírlap nevet. S a városkörnyékiek sem a kiterjesztő keresztelő okán maradtak mellettünk. S név ide vagy oda, a város és környékének újságát a város és környékének polgárai az elmúlt öt és fél esztendőben is csak úgy hívták: Dunaújvárosi Hírlap” – írtuk a névváltást követő első lapszámban.

1990. július 10-én jelent meg az akkor még Dunaújvárosi Hírlapként fellapozható újságban egy cikk „Legyen a névadónk” címmel. Ebben arra kérték a városlakókat, hogy a nevében is megújulni kívánó lapnak legyenek a keresztszülei, azaz küldjenek be javaslatokat a szerkesztőségbe, hogy mi legyen az újság új neve. Az újságban elhelyezett kérdőív kitöltői és beküldői között értékes nyeremények kisorsolását helyezték kilátásba.

1990. szeptember 14-én pedig már győztest is hirdettek. Bő kétezren küldték be javaslataikat, így megszületett az A Hírlap elnevezés, ezen a napon már így is jelent meg az újság. Ezt olvashattak akkor benne a vonatkozó cikkben: „Kiadónk a Limes Lap- és Könyvkiadó Kft. a Dunaújvárosi Hírlap kiadását szünetelteti, s helyette A Hírlapot – a város és városkörnyék lapja – kínálja olvasóinknak, előfizetőinknek. A Hírlap néven vált a helyi újság napilappá, heti hatszori megjelenéssel. A név bő öt év múlva újra a régi lett, és ma is ezzel a névvel jelenik meg újságunk, szintén heti hat alkalommal. Az első újság városunkban egyébként 1950-ben jelent meg Dunai Vasmű Építője címmel. Négy oldalas nyomtatott sajtótermék volt ez akkoriban, és leginkább a Dunai Vasmű építését taglalta a hasábjain.