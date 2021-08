Újjászületik a régi, hivatali épület

Egy héttel ezelőtt kezdte meg a kivitelező Rácalmáson a volt polgármesteri hivatal épületének felújítását. A közel 400 millió forint össz­értékben megvalósuló beruházás elkészültével korszerű környezetbe költözhetnek vissza a civil szervezetek.

A kormány még tavaly novemberben döntött számos térségi fejlesztés támogatásról, ennek részeként a rácalmási Széchenyi téren lévő egykori polgármesteri épület felújítására 300 millió forintot biztosított a városnak.

Schrick István, Rácalmás polgármestere felidézte, örömmel fogadták a kedvező elbírálást, hiszen a központi helyen fekvő ingatlan már kritikus állapotban volt, eddig csak kisebb javítási munkákat tudtak elvégezni a mintegy 50 éves épületen.

Arról nem beszélve, hogy fontos színtérként szolgál, ugyanis ide helyezték el az összes civil szervezetet a horgászoktól kezdve a polgárőrökig, itt volt az irodája a járási hivatalnak és a körzeti megbízott rendőrnek, valamint ez volt a székhelye a helyi család- és gyermekjóléti szolgálatnak és a szociális gondozó hálózatnak is. A felújítás idejére ideiglenesen átköltöztették ezen szervezeteket.

Schrick István elmondta, mivel az elmúlt fél évben robbanásszerűen megnőttek az árak az építőiparban, ezért szükség volt a kormányzati támogatást saját forrással is kiegészíteniük. A közbeszerzési eljárás, a kapott árajánlatok alapján a testület mintegy 85 millió forintot tesz hozzá a beruházás költségéhez. Arról is beszélt a polgármester, hogy öt cégtől érkezett árajánlat, a munkát a rácalmási székhelyű Timpanon P+P Kft. nyerte el (ez a vállalat egyébként Dunaújvárosban működik), a kivitelezést pedig múlt héten hétfőn kezdték meg.

A beruházás várhatóan 2022 őszére fog elkészülni. Addig is az elkövetkezendő egy évben megvizsgálják, hogy a költségvetés függvényében hogyan-miként lehetne bővíteni a helyi szociális ellátást. Schrick István elmondta, bár azon települések közé tartoznak, ahol fiatalodik és évente 70-80 fővel bővül a lakosság, vannak időseik is, akik igénylik a segítséget. A közelmúltban például vásároltak egy kisbuszt a szociális szolgálatuk részére. Előtte egy gépjárművel közlekedtek a hivatal egységei, elhasználódott már a kocsi, és a közlekedés biztonságát is szem előtt tartva döntött arról a testület, hogy meglepik az ágazat munkatársait egy saját kisbusszal, amely alkalmas arra, hogy szükség szerint szállítsák vele az időseket is.

Hálásan szólt az új kocsiról Vass Erika családsegítő, mint mondta, sokkal egyszerűbb lett így nekik a mindennapi munkájuk szervezése. Azért is volt nagy szükségük rá, mert amíg a járványügyi helyzet előtt naponta 32 ebédet szállítottak ki a szociális étkeztetés keretében, azóta több mint ötvenen élnek a lehetőséggel, ennyi helyre kell kiszállítaniuk az ételt minden egyes nap Rácalmás egész területén.

A gondozói hálózat és a családsegítő szolgálat munkatársai most ideiglenesen a Jankovich-kúriában székelnek, április közepén költöztek ide az önkormányzat segítségével a Széchenyi téri épületből. Kérdésünkre Vass Erika elmondta, a felújítás előkészítésénél kikérték az ő véleményüket is, hogy mi az, amire igényt tartanának, és azokat bele is tették a tervekbe.

Az ideiglenes helyiségüket jól belakták már. Hétfőn, szerdán és pénteken tartanak ügyfélfogadást, minden eddigi szolgáltatásuk megmaradt, egyedül a ruhaadományok kiosztásáról határoztak úgy, hogy minden hónap első keddjén tartják a börzét a kúria udvarán. Vass Erika elmondta, mivel jelenleg nem a városközpontban vannak, egy minimális csökkenés tapasztalható az ügyfelek számában a költözés óta, most célzottabban jönnek hozzájuk segítségért. Beszélt arról is, hogy az Erzsébet-tábornak köszönhetően tizenkilenc rác­almási gyermeknek tudtak zánkai üdülést szervezni a közelmúltban.