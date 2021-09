Újjászületett létesítményükre büszkék lehetnek Előszálláson

Nagy ünnepe volt az Előszállás SE-nek a napokban, amikor megtörtént a felújított labdarúgó-nagypálya és a sportolók – a mai kor követelményeinek megfelelő színvonalú – öltözőjének hivatalos átadása.

előszállás A jeles eseményen megjelentek a létesítményt használó különböző korosztályú csapatok tagjai és szép számban a munkában résztvevő önkéntesek is. Megnyitóbeszédet mondott Varga Gábor országgyűlési képviselő, Schne­ider Béla, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatóság igazgatója és Farkas Imre, a település polgármestere.

Elsőként Bognár Márk, a klub elnöke köszöntötte a vendégeket. – Hála Istennek egy új szintre lépett a futballklubunk, sikerült megvalósítanunk az öltözőépület és a pálya felújítását. Ez a programunk 2017-18-ban kezdődött, akkor adtuk be a taós pályázatunkat, amit szerencsére megnyertünk. A terveink megvalósítása nem volt egyszerű. Köszönjük a támogatóinknak, akik az energiát és a pénzt sem sajnálták, mások pedig eljöttek és segítettek nekünk a kétkezi munkákban. Külön köszönjük a most is megjelent elöljáróinknak a támogatásukat, hiszen nélkülük nem sikerült volna. A munka közel negyvenmillió forintból valósult meg, ami azt gondolom, hogy egy ekkora település életében jelentős beruházásnak számít. Büszkék vagyunk rá, de már további terveink is vannak, amiket szeretnénk megvalósítani. Ezek révén a gyermekeknek minél jobb körülményeket hozhatunk létre, valamint a falu és a klub kapcsolata is tovább erősödhet.

Az önkéntes munkát végzőket illeti a köszönet!

Varga Gábor országgyűlési képviselő ünnepi köszöntőjében a többi között elmondta, az előszállásiak kiválóan választanak. Ambiciózus fiatalembereket állítanak a maguk vezetőinek. Az ilyen projektek magvalósulása hozzájárul Magyarország egészségügyi programjának megvalósulásához. A sokat támadott taorendszer pedig ahhoz, hogy ez a fejlesztés megvalósuljon.

– Egy nagyon rövid ideig gondolkodjunk el arról, hogy vajon az előszállásiak megérdemlik-e, hogy legyen nekik egy sportkomplexumuk műfüves kispályával, felújított nagypályával és az ezeket kiszolgáló klubépülettel?! Aki most itt van velünk, az valamilyen szinten szereti a sportot, mert maga is űzte, a gyermekei és az unokái itt szeretnének játszani, vagy most is aktív játékos. Azt kívánom, hogy minél több nagypapa és szülő hozza el ide a gyermekét, mert aki itt tölti el a szabadidejét, az nem a rossz dolgokat fogja választani, hanem komoly emberek komoly programokkal várják őket, aminek a hatására egészséges fiatalemberekké cseperedhetnek. Sportemberekké, akik ha támadnak, azt szemből teszik meg. Amikor két csapat sportszerűen megküzd egymással, akkor a jobban felkészült fog nyerni. A vesztes pedig gratulál neki, és másnap minden rendben, folytatódik tovább. Ezen az ünnepségen nem nekünk, a tisztségviselőknek kell megköszönni ezt a létesítményt, hanem azoknak, akik ezen a helyen is rengeteg önkéntes munkát végeztek a közösségért, azért, hogy ez a falu éljen, és ne néptelenedjen el – hangsúlyozta a képviselő.

Schneider Béla, az MLSZ Fe­jér Megyei Igazgatóság igazgatója arról beszélt, amikor a tao­program beindult, több településen is kétkedve fogadták, hogy mi lesz ebből. Ezzel szemben az előszállási példa is itt áll előttünk, egy európai színvonalú létesítmény, büszke lehet rá mindenki.

– Köszönöm polgármester úrnak és a képviselő-testületnek, hogy ilyen pozitívan álltak hozzá, és az önrészt is előteremtették. Mi csak annak tudunk segíteni, aki hagyja, hogy megtegyük. Itt látható, hogy az előszállási hozzáállással mi született. Tavaly ilyenkor jártam itt utoljára, azóta hatalmas munkát végeztek el az itteniek. Külön öröm a számunkra, hogy a Bozsik-program korcsoportjaitól az öregfiúkig, minden korosztályban van csapata a klubnak. Ez nem kidobott pénz, hiszen az egészségükért és a közösségért tesznek azok, akik idejárnak. Mindenkinek gratulálok, és köszönöm az ezért a célért elvégzett munkát. További sok sikert kívánok mindenkinek – tette hozzá.

Farkas Imre polgármester, aki aktív részese volt ennek a munkának, a szokásos, lényegre tapintó tömörségével mondta el a beszédét.

– Amikor kellett, akkor falaztunk vagy betonoztunk. Az a fontos, hogy mit hozunk ki magunkból. Ezért, ha kapunk rá lehetőséget, vagyis pénzt, akkor a többi rajtunk múlik. Nagyon sokan, rendszeresen, a nap minden órájában jöttek és segítettek. Jó volt látni, ahogy haladtunk a munkával. Az eredmény pedig egészen kiválóra sikerült. Nagyon örülök az újjászületett létesítménynek, és köszönjük a lehetőséget, amiből létrehozhattuk.