Újítások a Magyar úton: ezek várhatók

Cserna Gábor polgármester, Hingyi László önkormányzati képviselő és Mészáros László, a Fidesz képviselőjelöltje csütörtöki pentelei bejárása során több helyszínt is meglátogatott a Magyar úton.

A Magyar úti gondozóházban tett látogatása után a Pentele Klubház jelenlegi munkafázisaiba tekintettek be. Az elsősorban a 10. körzet lakói által ismert és kedvelt épületet június 24-én vették át a DVG Zrt. munkatársai. Hingyi László a felújítás elején elmondta, az épületre nagyon ráfér már a renoválás, amely 35 millió forintos költségvetésből folyik majd.

A csütörtöki bejárás során is éppen zajlottak a munkálatok. Hingyi Lászlótól megtudhattuk, a bontáson már túl vannak a dolgozók, az épület 16 cm vastag szigetelést kapott, a régi, lestrapált nyílászárók helyére pedig újak kerültek, és az elektromos kábeleket is behúzták már. Az új szigetelés vakolása és színezése hátravan még, az udvaron tereprendezés történik majd, és az új kerítés is készülőben van, ennek alapjait rakták le ottjártunkkor a munkások. Ami az épület belsejét illeti, a vizesblokkok és az előkészítő helyiség is új arculatot kap, és bár a klubház befogadóképessége alapvetően nem nő majd a munkálatok nyomán, de világosabb, szellősebb lesz a belső tér.

A Pentele klubházat folyamatosan 6 egyesület használja, köztük a László Imre Nóta­klub, a helyi énekkar, a hagyományőrzők és a nyugdíjasklub is. Megesett már, hogy egyszerre 200 embernek is helyet kellett biztosítani egy rendezvényen, ebből is látszik, hogy a klubházra hosszú évek, évtizedek óta van igény, így méginkább indokolttá vált a felújítás.

A tervek szerint kora őszre, azaz szeptember végére, október elejére befejeződnek a munkálatok, és újra a városrésziek szolgálatára válhat a klubház. Elképzelhető, hogy az őszi szüreti bálra még nem készülnek el a renoválással, így azt és a további tervezett eseményeket a Penteli Molnár János Mentálhigiénés Iskolában tartják majd.

A bejárás során Hingyi László arról is beszélt, hogy a Magyar út 31. alatti épület önkormányzati tulajdonba került, és a tervek szerint átköltöztetik oda a közeli orvosi rendelőt és a fogászatot, valamint a hankookos dolgozók is ide fordulhatnak egészségügyi szolgáltatásokért. Az időseknek és a mozgáskorlátozottaknak így nem kell a hosszú lépcsősorokat megmászniuk.