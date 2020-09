Újabb sikeres útfeljesztési pályázat

Perkáta önkormányzata a Belügyminisztérium e héten megjelent döntése alapján sikerrel pályázott és 19.886.497 forintot nyert az önkormányzati alapfeladatok ellátása pályázaton, amelyben a két éve benyújtott és tavaly megvalósított Táncsics utcai útfejlesztést folytatják.

A település honlapján az alábbi információt közölte Somogyi Balázs:

A projekt összköltségvetése 23.372.350 forint, így az önkormányzat önrésze 15%, azaz kb. 3,5 millió forint lesz.

A pályázatban közel 900 folyóméter (3 méter szélességben, azaz 2.700 négyzetméter útfelülettel) hosszú útszakasz pormentesítése, azaz aszfaltozása fog megtörténni, befejezve a teljes Táncsics Mihály utcát, illetve folytatva a Szent István utca rövid szakaszán a Babits utcáig (géptelepi út), sőt a projekt része a Sport utcai végének aszfaltozása is a Táncsics utca a Sport utca között.

Sokszor elmondják a lakosok, hogy számukra talán az utak állapota a legfontosabb, ezért is nagyon örülünk annak, hogy most már zsinórban három éve (2018-as pályázat a Táncsics utca első szakasza volt, 2019-es a Baross Gábor utca, míg 2020-ban a most megnyert Táncsics második fele, Szent István-Sport kisebb szakaszai) nyertünk támogatást útfejlesztésre hazai forrásból kormánytámogatással. A három projekt támogatási összege így egyben már egyáltalán nem elhanyagolható, közel 50 millió (2018-ban és 2019-ben 15-15 millió, idén pedig majd 20 millió) forint, ami az önkormányzati önrészekkel közel 60 millió forinttal fejlesztette-fejleszti az eddig poros vagy nagyon rossz állapotú útjainkat, és nem feledjük a szőlőhegyi út közel 10 millió forintos fejlesztését. Bízunk abban, hogy ez a három éves fejlesztési felfutás nem áll meg, hanem a következő években is sikeresen folytatja az új testület az általunk elkezdett munkát.

Sajnos a kevés hazai forrással élnünk kell, mert belterületi utakra kevés lehetőség van pályázni, arra nincs uniós pályázat, az elmúlt években csak ez a pályázati kategória volt, illetve a Magyar Falu Programban volt kiírás, de ott sajnos csak tartaléklistás a Rákóczi-Rózsa-Deák utcai pályázat, tehát még van némi remény arra pályázatra is. Az önkormányzatnak saját ereje, azaz pénze nincs tényleges útfejlesztésre, és amikor a gépjárműadót kérik számon rajtunk, akkor azt tudni kell, hogy idén már egy forint gépjárműadóbefizetés sem maradt az önkormányzatnál, hiszen a 40%-os eddig helyben maradó részt a járvány elleni védekezésbe fizették be az önkormányzatok.

Azt is el kell fogadnia mindenkinek, hogy nem minden útszakasz ugyanolyan fontos, az összekötő utak, a buszforgalmat bonyolító utak és a bekötő utak a legfontosabbak, mivel mindenki használja azokat. A gépjárműszám és az utasszám forgalom miatt is be kell látni, hogy a Dózsa György út fontosabb, mint az Attila út vagy a Bartók Béla utca, illetve a körforgalmi bekötő út az autós közlekedésben, a közösségi közlekedésben, de még gazdasági szempontok miatt is elsődleges mondjuk a Kossuth utcához vagy a Sport utcához képest. Ezért is kiemelkedő jelentőségű az az elvi döntés, amellyel közel 205 millió forintból felújításra kerülne a bekötő út, és a buszközlekedést ellátó 5 utca (Bajcsy, Mária, Széchenyi, Peking egy szakasz és Dózsa György utcák), amellyel nemcsak hosszú évekre csökkenne ezen utcák karbantartási költsége, amelyet más utcákra lehetne fordítani, de a fontos közintézmények (óvoda, iskola, rendelő, patika, kastély) közelében közlekedés is biztonságosabb lenne. Mi sokat dolgoztunk, lobbiztunk ezért a forrásért, reméljük, hogy megvalósul. Tudom, hogy a mostani helyzet gyújtópontja lett ez a 205 milliós útfejlesztési pénz (illetve 130 millió érkezhet a kastélyoldalszárnyak felújítására is), de ez óriási, sosem látott lehetőség Perkátának, sosem kaptunk még céltámogatást. (10-11 éve a kötvénypénzből közel 900 ezer eurót, akkori árfolyamon 250-270 millió forintos használhattunk volna fel útfelújításra – a 4 utca Damjanich, Kodály, Május 1, Puskás martaszfaltozásán felül – amiből szinte minden utcát leaszfaltozhattunk volna, ehelyett az állami adósságkiváltáskor tálcán átadtuk. Nem voltunk akkor elég bátrak, igaz ez személyi konfliktusait tekintve a mostani helyzethez is kapcsolódik.) Reméljük, a 205 milliós, előkészített útfelújítási (és kastélyoldalszárny felújítási) projektet meg tudja valósítani az önkormányzat.

Ma viszont az a fontos, hogy örüljünk a Táncsics-Szent István-Sport utcai útfejlesztés közel 20 millió forintos támogatásának és köszönöm mindenkinek (felmérő műszaki vezetőnek, pályázatírónak, gazdasági vezetőnek, jegyző Úrnak, hatóságoknak és Táncsics utcai lobbizónak), aki tett a pályázat elnyeréséért!