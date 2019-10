Újabb mérföldkőhöz értünk a fürdő fejlesztésében

Újabb szolgáltatással bővült az élményfürdő kínálata, hétfőn megnyitotta kapuit az egykoron szintén bezárt gyógyászati részleg, amelynek alkalmából az intézmény előtt egész nap egészségügyi szűrővizsgálatokra is várták a lakosságot.

Cserna Gábor polgármester és Rácskai József, a fürdőt üzemeltető Hunép-Uniszol Zrt. vezérigazgatója mellett az eseményen jelen volt dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos, dr. Simon László Fejér megyei kormánymegbízott, dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos, dr. Krisztián Erika megyei tiszti főorvos, dr. Kovács Péter, a dunaújvárosi járási hivatal vezetője, dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója, és Kovács Judit, a DVG Zrt. elnökségi tagja.

Cserna Gábor azzal kezdte beszédét: ismét történelmi pillanatnak lehetünk tanúi, majd felidézte a létesítmény múltját, illetve a Modern Városok Program keretében elindult vízi- és sportkomplexum fejlesztésének lépéseit, amelynek újabb ünnepi pillanata a hétfői. – E helyről kívánom, a következő években is folytatódjon a megkezdett munka, amelyben köszönöm dr. Dorkota Lajos és dr. Galambos Dénes segítségét, illetve mindenkiét, aki aktívan részt vett a megvalósulásában. Elmondhatjuk, megérdemelt helyre kerültek ezek a kezelések. Van még teendőnk, bízom benne, hogy vasárnap a dunaújvárosi polgárok felhatalmaznak bennünket arra, hogy ez a munka, ami a többi között ezt az épületet is érinti, jövő hétfőtől újabb öt éven át folytatódhasson a városban, illetve a térségben élők javára.

Rácskai József örömét fejezte ki, hogy az önkormányzat és a kórház segítségével újra tudták indítani ezt a részleget, amelynek kezelési palettáját folyamatosan szeretnék bővíteni a későbbiekben. A vezérigazgató a dunaújvárosi lakosok számára örömhírt is bejelentett, október hónapban a bejelentkezés után ingyenesen lehet igénybe venni a kezeléseket.

Dr. Galambos Dénes hangsúlyozta, több év után sikerült a józan észnek győznie, amikor visszakerült önkormányzati tulajdonba a létesítmény, és elkezdődött annak fejlesztése.

– Tudni kell, hogy az előző tulajdonos az itt lévő eszközparkot elvitte, így üresen kaptuk meg a részleget, ami a régióban komoly kapacitással rendelkezik. Sokak munkája kellett ahhoz, hogy sikerült ezt a gyógyászati központot újra funkciójának megfelelően rendszerbe állítani – mondta, s azt is elárulta, a termálkút bővítésére is rendelkezésre állnak források az MVP részeként. A gyógy­vizes kezelésekkel – amiknek minősítése hosszabb időt vesz igénybe – pedig újabb szintet lehet lépni, a betegeknek ezért sem kell elutazniuk, helyben megoldható lesz az ellátásuk. Ez óriási kitörési pontja lehet a komplexumnak, különösen akkor, ha megépül a szálloda is. Dr. Galambos Dénes szerint a nemzet sportvárosa számára fontos, hogy a versenyzők számára is rendelkezésre állnak a kezelések.

Dr. Mészáros Lajos elmondta, szakmai szempontok alapján bizonyos kezelések beutalókötelesek, a többit szabadon lehet igénybe venni. Azért is fontos e részleg megnyitása, mert a kórházban lévő kapacitás kevés a betegek ellátására, így rövidülnek a várakozás idők.

Egyébként az üzemeltető a nyitás után tudta elindítani a társadalombiztosító felé a megállapodást a tb-támogatott kezelések finanszírozásáról.

Dr. Müller Cecília nagyon örült, hogy ilyen szép fejlesztéseket láthat Dunaújvárosban. – Ennek a fürdőparknak a komplexitásában rejlik a hatalmas előnye, hiszen a well­nesszel, a prevencióval kezdődnek a szolgáltatások, s most már a rehabilitációval záródnak, azaz a teljes paletta lefedhető.