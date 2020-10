Újabb járványügyi intézkedések

A betegek és a dolgozók egészségének védelme, illetve a fekvő- és járóbetegek biztonságos ellátása érdekében újabb rendelkezésekről határozott a Szent Pantaleon Kórház.

Mint írják, szeptember 5-e óta teljes körű látogatási tilalom van érvényben. Kérik a hozzátartozókat, hogy a látogatási tilalom alatt tartsák be a korlátozó intézkedéseket. A kórház betegei részére be lehet juttatni csomagot a portaszolgálat munkatársain keresztül. A beteg részére szánt csomagot névvel, osztállyal, kórteremszámmal ellátva veszi át a portaszolgálat, és juttatja el a címzetthez. A kórház-rendelőintézet területén, már az udvaron is kötelező a szájmaszk helyes, orrot-szájat eltakaró használata mindenki számára. A portaszolgálat szigorúan ellenőrzi a belépési jogosultságot, elsősorban beutaló felmutatásával lehet bejönni, a nem beutalóköteles ellátóhelyek esetében pedig kérik a betegeket, hogy belépésük céljáról nyilatkozzanak a portaszolgálatnak. A kórház épülete előtti előszűrő állomáson testhőmérést végeznek minden belépőnek. A sürgősségi betegellátó osztály bejáratát csak a sürgősségi ellátásra érkezők használhatják. A kórház épületébe a hídon keresztül juthatnak be. Apás szülésre továbbra is lehetőség van a higiénés szabályok szigorú betartása mellett. Mind a személyzet, mind a páciensek közös érdeke, hogy a koronavírus-fertőzés terjedését megállítsák, az ellátó személyzet a várható esetszám további növekedése idején is rendelkezésre tudjon állni, ezért kérik a lakosságot, hogy csak indokolt esetben vegyék igénybe a kórház-rendelőintézet szolgáltatásait.