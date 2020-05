A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően hétfőtől újabb enyhítések jönnek a kormányhivatali ügyintézésben is.

Időpontfoglalás nélkül is lehetséges 2020. május 25-től a kormányhivatali ügyintézés a tizenkilenc megyében. A fokozatosan bevezetett enyhítéseknek köszönhetően hétfőtől a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok cseréjét már előzetes bejelentkezés nélkül lehet intézni Budapesten is. A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betartása.

A tizenkilenc megyében 2020. május 25-től visszaáll a járványügyi veszélyhelyzet előtt megszokott ügyintézési rend, vagyis előzetes időpontfoglalás nélkül is felkereshetők a megyei kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok, mint például a családtámogatási ügyfélszolgálat. Budapesten a legtöbb ügy esetében továbbra is szükséges az előzetes időpont-egyeztetés, de a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok cseréjét hétfőtől már a fővárosban is szabadon lehet intézni.

Az ügyfelek és ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák egészségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfelelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszkban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak a kormányablakban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

Amennyiben nem okmányügyintézés céljából kívánják felkeresni a kormányablakokat, úgy Budapesten továbbra is interneten vagy a 1818-as telefonszámon lehet időpontot foglalni. Az álláskeresők számára továbbra is rendelkezésre állnak az elektronikus ügyintézési lehetőségek.

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép segítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu (mo.hu) oldalon. Kérjük, a kényelmes ügyintézés érdekében látogasson el a www.mo.hu honlapra.

(Miniszterelnökség)