Új városrész születhet Ercsiben

A Szapáry-kastély teljes rekonstrukciója és az ercsi kikötő üzembe állítása mellett a használaton kívüli laktanya területének rekultivációja fontos feladat.

A laktanya három részét kapta vissza eddig az önkormányzat, meséli Győri Máté volt polgármester. Ám ezeken felül van még közel 27 hektárnyi olyan terület, amelyet a Honvédelmi Minisztérium (HM) használaton kívülinek minősített. A terület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kezelésében van, aki arra az álláspontra helyezkedett: csak akkor engedi át az önkormányzatnak a városrésznyi területet bármiféle konstrukcióban, ha a tulajdonos HM a talajcserés kármentesítésbe bekapcsolódik. Simicskó István minisztersége végére tovább gyorsult a terület rekultivációjának előkészítése, míg végül felbukkant egy belga befektető, aki nemzetközi referenciákkal rendelkezik e téren. A rozsdamezős területek rehabilitációjával foglalkozó cég komoly érdeklődést mutatott a feladat iránt, és az Ercsiből annak idején kiszakított terület helyreállítására részletes tervet készített. A laktanya falánál megszakadó utcahálózatot rajzolta újra a cég, olyan 3-400 lakásból álló lakó- és szolgáltató övezetet tervezve meg, amely a 6-os út mentén még 3-4 emeletes épületekből áll, aztán jönnek a sorházak, végül pedig a családi házak, a 6-ostól távolodva egyre jobban belesimulva a városképbe.

Telefonon elértük Szabó Tamás polgármestert, akitől megtudtuk: múlt év végén és ez év elején is egyeztetett a belga cég képviselőivel, akik most a HM engedélyét szeretnék megkapni ahhoz, hogy a területen belül talajvizsgálatokat végezhessenek. A folyamat tehát nem akadt meg, de előmozdításában minden bizonnyal jutna szerep a térség megválasztandó országgyűlési képviselőjének is.