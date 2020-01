Új szabályok a fúrt és az ásott kutakra

Nemrég házat vásároltunk, és a közművek átírásakor a vízműnél arra is rákérdeztek, van-e fúrt kút a telken. Nem értettem, miért, hiszen a vezetékes vízszolgáltatást írták át a nevemre, de azt mondták, az ásott vagy fúrt kutakat is be kell jelenteni. Hol tudok ennek utánanézni? – kérdezi olvasónk.

Ezt ne hagyja ki! Villámgyors partikaják, ha csak 30 perce van a készülődésre Az Országgyűlés döntésének értelmében 2020. december 31-éig lehet fennmaradási engedélyt kérni az engedély nélkül fúrt vagy ásott kútra, aki ezt nem teszi meg, annak 2021. január 1-je után vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) alapján magánszemély esetében 300 ezer forintig terjedhet. A szabályozás háttere az, hogy Magyarország ivóvízellátása 95 százalékban a felszín alatti vízkészleteinkből történik. A vízkészlet véges természeti erőforrás, melyet csak olyan mértékben szabad igénybe venni, hogy a vízkivétel és a víz pótlódásának egyensúlya minőségi károsodás nélkül megmaradjon. A fenntartható vízgazdálkodást jelentősen veszélyezteti az engedély nélküli kutak nagy száma, amelyek jelentős részét ráadásul jogosulatlan kútfúrók szakszerűtlenül alakították át. A felszín alatti vizek a víz körforgásának rendkívül fontos elemét képezik. A csapadékvíz egy része beszivárog a földtani közegbe, ott lassú áramlással folyamatosan mozogva a megcsapolódási helyeken (pl. források, vízfolyások medrei, feláramlási területek) ismét felszínre bukkan. Mivel a felszín alatti vizek dinamikus kapcsolatban állnak egymással, a mennyiségi, minőségi viszonyaikat befolyá soló tevékenységek (pl. vízkivétel, szennyező anyag bekerülése) gyakran nemcsak az adott helyen éreztetik hatásukat, hanem más felszín alatti vizek állapotát is befolyásolják, elszennyezhetik az ország stratégiai szempontból is megőrzendő, tiszta vízadó rétegeit. A kutak bejelentésével lehetővé válik a helyzet pontos felmérése. A törvény szerint a kutak megépítéséhez, átalakításá- hoz, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. Ha engedély nélkül, vagy attól eltérően épült, fennmaradási engedélyt kell kérni. Az eljárás illeték- és díjmentes. A napokban a belügyminiszter által kiadott 43/2019. (XII. 14.) BM rendelet több módosítást is tartalmaz, amelyek már 2020. január 1-jén hatályba lépnek. A jogszabály előírja, hogy a felszín alatti vízi létesítmények – köztük a települési jegyzők engedélyéhez kötött kutak – helyét meg kell határozni. A jegyző azokat a kutakat engedélyezi, amelyekből évi 500 köbméternél kevesebb talajvizet vesznek ki egy olyan telken, amelyen ház – vagy házra építési engedély – van. (Fontos tudni, hogy ha ivóvízre is használják, a kút vizét be kell vizsgáltatni.) Az ilyen kutak helyét vízszintes koordinátákkal – például a földrajzi szélesség és hosszú- ság megadásával – kell megjelölni. A rendelet szerint az ilyen kutak tervezését immár nem csak a külön rendeletben előírt jogosultsággal rendelkező tervező készítheti, és a kutak megszüntetését sem csak szakképzett kútfúró végezheti. A kútfúráshoz szüksé- ges képesítési előírás is változik. Jelenleg még kútfúró lehet az is, akinek szakirányú felsőfokú végzettsége és igazolható kútkivitelezési gyakorlata van, januártól azonban már csak az előírt jogosultsággal rendelkezők lehetnek kútfúrók.