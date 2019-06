Új parkolóhelyeket alakítanak ki a járási hivatal környezetében

Az egykori zöld rendelő, a mai Dunaújvárosi Járási Hivatal megújulása után még maradt egy nagy hiátust betöltő feladat, mégpedig az, hogy minél több parkolót alakítsanak ki az új hivatali székhelyhez.

Duka László, a DVG Zrt. műszaki igazgatója lapunk kérdésére elmondta, április végén vették át a munkaterületet. A mai állás szerint a kormányhivatal oldalában, a két épület között kialakítandó 11 merőleges parkolóhelynek már kész van a térkövezése, a jövő héten kezdik meg az ehhez tartozó bekötőút térkövezését, majd megkezdik a járdaszakasz kialakítását, és várhatóan a hónap végére el is készül a 11 új parkolóhely. Mindemellett a Szórád Márton út túloldalán, a 31/3 és a 31/4 házszámok közti szakaszon 7 darab párhuzamos parkolót alakítanak ki. Ezeknek a térkövezése is elkészül jövő hét szerdáig, amikor a gyalogos forgalmat átterelik, és megkezdik a járda bontását, ami térköves burkolatot kap. A tervek szerint ezzel is elkészülnek a hónap végéig. Ezek a megkezdett parkolófejlesztések, de tervben van a Vasmű úton is új parkolóhelyek kialakítása.