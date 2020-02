Új helyen a kórházi tornaterem

A kórház alagsorából a Rendelőintézet hetedik szintjére költözött a tornaterem, februártól már ott tartják a foglalkozásokat.

Kormányzati támogatásnak köszönhetően komoly felújításokat, átalakításokat tudtunk megvalósítani a Rendelőintézetben, egyszerre őriztük meg hajdani szépségét és lett komfortosabb és korszerűbb. Többek között a technikailag teljesen elavult lift helyett új üzemel, valamint kialakításra került, hogy a hetedik szinten is ki és be lehessen szállni. Ennek köszönhetően a mozgásukban korlátozott, vagy nehezen mozgó pácienseink is könnyen el tudnak jutni az újonnan kialakított tornaterembe, ahol részt vehetnek járóbetegként a gyógytorna foglalkozáson. 2020 februártól a gyógytorna foglalkozásokat már a rendelőintézetben vehetik igénybe betegeink.

A diabetológia szakrendelés még a kórház második emeletén találják betegeink, gondozottjaink, de néhány héten belül a diabetológia szakrendelés és gondozó is visszaköltözik az eredeti, de már felújított helyére a Rendelőintézet hetedik szintjére.