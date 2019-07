Új eszközök a hulladékszállításban

Cserna Gábor polgármester sajtóbejárást tartott tegnap délelőtt a Dunasoron Ferencz Kornéllal, a Dunanett Kft. ügyvezető igazgatójával, és működés közben tekintették meg az egyik újonnan hadrendbe állított hulladékszállító tehergépjárművet.

Cserna Gábor egy közvélemény-kutatást említett, amely azt dolgozta fel, hogy a településeken az ott élőket mi foglalkoztatja leginkább. Az egyik mindig az egészségügy kérdése, a másik a köznevelés, ha van a településen óvoda, iskola, majd a közbiztonság ügye, és biztosan közte van a köztisztaság kérdése.

A dunaújvárosiak ez utóbbit is figyelemmel kísérik. Ezért nagyon fontos, hogy a Dunanett Nonprofi t Kft. három, láthatóan 21. századi, modern eszközzel gazdagodott – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, a cég jelenleg 33 kukásautóval rendelkezik, amelyek átlagéletkora 14 év. Első körben a Vertikál- Dunanett konzorciumban négy autót kaptak meg, ebből három már dolgozik a városban, a negyedik is hamarosan megérkezik. A Közép-Duna-vidéki hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése részeként, egy 16 milliárdos projekt keretein belül újabb 13 gépjármű beszerzése történik meg. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatán is indult a Vertikál- Dunanett konzorcium egy, az elektromobilitás keretében megvalósuló fejlesztésre. Sikeres pályázat esetén négy új járművel gazdagodnak majd. Ferencz Kornél ügyvezető elmondta, kifejezetten nagy hatékonyságú, körgyűrűvel szigetelt eszközök ezek, így az úgynevezett csurgalékvíz sem kerülhet az utcára.