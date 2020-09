Új energiacímkék a háztartási gépekre

Jövőre lecserélik a háztartási nagygépek energiafogyasztását jelző eddigi címkéket, a legmagasabb energiaosztály az „A” lesz. 2021. március elseje után már csak az új címkék lehetnek a készülékeken – írja tájékoztatójában a Magyar Távirati Iroda.

Az összefoglalójukban az egyik hazai nagy műszaki áruház adataira támaszkodnak, miszerint a vásárlóknál az ár után az energiahatékonyság a második legfontosabb szempont, amikor háztartási nagygépet vásárolnak.

Mosó-, mosogatógép- vagy hűtő vásárlása során az első fontos információkat az energiafogyasztási címkékről lehet leolvasni, amelyek olyan hasznos adatokat tartalmaznak, mint a gép fogyasztása, zajszintje, de a legszembetűnőbb a piros-sárga-zöld színskála az ABC jelölésekkel, illetve a sok + jel.

A mosógépek és hűtők 90 százaléka 2017-ben már valamely pluszos „A” kategóriába tartozott, ezért a korábbi jelölés alapján egyre nehezebbé vált különbséget tenni a készülékek energiafogyasztási szintjei között. Az Európai Unióban ezért is vezetnek be új energiacímkéket, és komplexebb, új teljesítményértékkel, szigorúbb szabvánnyal és tesztelési módszerrel kate­gorizálják a gépeket – írják.

Ennek értelmében az „A” energiaosztály lesz a legmagasabb mindenféle + jelölés nélkül. Egy jelenlegi „A+++” besorolású háztartási nagygép az új besorolási rendszer szerint csak „D” kategóriás lesz. Az F osztály pedig 2024-re minden kategóriában kifut.

A jövőre bevezetésre kerülő új besorolási rendszer a háztartási nagygépek majdnem mindegyikét érinti: mosó-, mosogató-, mosó-szárítógépek, hűtőszekrények, fagyasztók (szekrények és ládák) és még a borhűtők, a tv-készülékek és a lámpák is mind új energiacímkét kapnak majd.

A hűtőgépek esetében a zajszinteket is osztályokba sorolják majd, és ezt A, B, C, D jelöléssel fel is tüntetik a készülékeken. A mosogatógépeknél változás lesz az úgynevezett eco program hosszának a feltüntetése. A gyártók az új szabályozás előtt is elláthatják már gépeiket az új besorolás szerinti jelölésekkel, de 2021. március elseje lesz a végső határidő erre, ekkortól ugyanis már csak az új energiacímkék lehetnek a termékeken.

A gyártói és kereskedői weboldalakon is ugyanekkor történik majd meg a váltás és állnak át a régi metódusról az újra.