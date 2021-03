Tűzgyújtás a szabadban

Az enyhülő idő miatt egyre többen kezdenek neki a kerti munkáknak, emiatt emelkedik a szabadban keletkezett tüzek száma. Idén eddig már több mint száztíz alkalommal riasztották vegetációs tűz miatt a tűzoltókat Fejér megyében – hívta fel figyelmet a megyei katasztrófavédelem a lapunknak küldött közleményében.

Mint írják, a szabadtéri tűz kialakulásának különösen kedvez a kora tavaszi időszak, hiszen a száraz növényi részek könnyen lángra kapnak, szeles idő esetén pedig a legkisebb tűz is gyorsan továbbterjedhet.

Az esetek túlnyomó többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, holott sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. A növényi hulladék összegyűjtésének legjobb, újrahasznosítható és környezetkímélő módja a komposztálás, ezért az égetés helyett inkább komposztáljuk a növényi hulladékot.

A helyi önkormányzat élt a lehetőséggel és rendeletet alkotott a kertes házas övezetekre vonatkozó avarégetési szabályokról. Ennek értelmében „Dunaújváros családi házas és üdülőövezeteiben avart és a kerti hulladékot égetni 2021. április 30. napjáig – munkaszüneti napok kivételével – minden héten hétfőn, szerdán és pénteken lehet. Az égetést 9 és 17 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes időben. Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet”. Aki él ezzel a lehetőséggel, mindenképpen tartsa be az alábbi, alapvető tűzvédelmi szabályokat. A tüzet soha sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Kizárólag kiszáradt növényi hulladékot lehet égetni úgy, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen. Ezért csak akkora tüzet gyújtson, amekkorát a felügyelete alatt tud tartani. A tűz közelében ne legyen más éghető anyag és épület (például farakás, kerti bútor, tároló).

Aki tüzet gyújt, készítsen a közelbe megfelelő mennyiségű oltóanyagot (vödörben vizet, homokot, esetleg tűzoltókészüléket), valamint a tűz irányításához szükséges kéziszerszámot, például gereblyét, lapátot, vasvillát. Feltámadó szél esetén azonnal el kell oltani a tüzet! Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul a 112-es segélyhívó számot kell hívni, és kérni a tűzoltók segítségét.

Háztartási hulladékot (mű­anyagot, gumit stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még tüzelő- és fűtőberendezésben is tilos elégetni! A külterületen történő, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növényter­mesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetése csak akkor lehetséges, ha egyéb jogszabály megengedi. Ilyen esetben az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni, és további szabályokat is be kell tartani.

Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt nem jelenthet. A szabályok megszegője tűzvédelmi bírsággal is sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az előidézett károk mértékétől függően 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.

A tűzgyújtással kapcsolatos fentebb megfogalmazott szabályokat a kirándulóknak is ajánlatos betartaniuk, ha szabadtéri tüzet raknak. Lapzártánkig az országban sehol nem rendeltek el tűzgyújtási tilalmat. Erről adott napokon bárki meggyőződhet a katasztrófavédelem hivatalos honlapjain, köztük a megyein is, a fejer.katasztrofavelem.hu internetes portálon.