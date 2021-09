Tündérszépeink élménygazdag táborban készültek a döntőre

Célegyenesbe fordult a Mediaworks Hungary Zrt. nagy sikerű országos szépségver­senye, a Tündérszépek. A döntősök felkészítő tábora rengeteg élményt tartogatott a lányoknak.

– Haza se akarok menni – sóhajtott fel a Tündérszépek egyik döntőse a tábor utolsó óráiban. A háromnapos program ugyanis igazi csapattá kovácsolta össze őket. Ezt jelezte az itt készült töméntelen Instagram-sztori, közös fotó is. A lányok pedig egyre inkább ragyogtak. És egyre ügyesebbek, magabiztosabbak lettek.

Pénteken állatparkba látogattak, majd a mentorokkal és vendégeikkel beszélgettek, aztán Rippel Ferenccel is edzettek. A világrekorder artista mindemellett csontkovácsként is segített nekik a helyes tartás megtalálásában. Király Beáta fashion designer ruháiban is fotózták a lányokat, akik a divattervező estélyijeiben és bikinijeiben is megmutatják majd magukat a döntőben. Késmárki Enikő, a 2015-ös Miss World Hungary Miss Sport díjasa a koreográfia begyakorlásából is oroszlánrészt vállalt. A mindig mosolygó energiabomba elárulta: nagyon erős a döntős mezőny.

– Ki kell emelnem, hogy mindenki nagyon pontos, nagyon alázatos, nagyon kedves. Ilyen döntős csapattal én még nem is találkoztam – tette hozzá Enikő, aki azt tanácsolta a lányoknak, hogy minden helyzetben maradjanak önazonosak, kedvesek és nyitottak.

Háziasszony-mentorunk, az Európa legszebbjének választott Kocsis Korinna szépségkirálynő is kiemelte, hogy ilyen összetartó csapatot talán még nem is látott.

– Annak, aki helyezést ér el, nagyon kell élveznie a következő egy évet. Azt tanácsolom, legyen aktív a közösségi médiában, de azt is, hogy tűzzön ki valamilyen jótékonysági célt, mert most sokkal könnyebben tudja felhívni a figyelmet a karitatív tevékenységekre – tette hozzá Korinna, aki szerint azoknak sem szabad elkeseredniük, akik nem lesznek díjazottak: a mai, online világban bármilyen cég felfigyelhet rájuk.

Idén is értékes nyeremények várnak rájuk

Harsányi Levente mint a döntő műsorvezetője, kvázi élő zenegépként lepte meg szombaton a lányokat. Zongorához ült ugyanis, és órákon át együtt énekeltek.

– Ne feledjék el, hogy a szépség csak hozzásegítheti önöket a céljaik eléréséhez, de a belső értékek mindig felülmúlják ezt. Mindannyian ugyanolyan szépek és értékesek, és az a fő, hogy az élet versenyében legyenek az élen – tanácsolta a Tündérszépeknek.