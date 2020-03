Túlaggódás vagy elbagatellizálás?

Szívem szerint azt írnám, hogy most mát tényleg a csapból is a koronavírus folyik, de ha ezt megtenném, akkor biztosan lenne pár olyan ember, aki a járvány elvonulásáig inkább nem nyitná meg a csapot. Az viszont tény, hogy rengeteget foglalkozik vele a közbeszéd, és ilyenkor életbe lép minden, ami egy aktuális, sokakat érdeklő, nagy jelentőségű téma esetén szokott: pánikkeltés, álhírek, megalapozott vagy csak annak vélt jótanácsok, túlaggódás és elbagatellizálást. Ja, és persze a netgeneráció hozománya, egy csomó vicces meme. A kedvencem mondjuk nem azért kedvenc, mert olyan vicces, hanem mert nagyon igaz: minek vesz valaki 20 kiló lisztet, olajat, cukrot, amikor még az életbe nem kapcsolta be a sütőjét?

Vezető képünk illusztráció.