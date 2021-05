További országos versenyeket céloz meg a POK diákja

Mint arról lapunk korábban beszámolt a Pannon Oktatási Központ Gimnázium 9/b osztályos tanulója, Ocztos Dominik Róbert a második helyen végzett a budapesti Ady Endre Gimnázium által 3. alkalommal szervezett országos (Kárpát-medencei) történelemversenyen.

Az országos kitekintésű seregszemle témája az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc volt. Dominik Róbertet kedden a POK vezetősége is díjazta. Baráth Gyula, a POK nevelési igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: Intézményünk legfőbb célkitűzése a minőségi oktatás biztosítása minden egyes tehetséges tanulónk számára. Az utóbbi években is már számos sikert értek el diákjaink és az őket felkészítő pedagógusok.

A fiatalember kiváló eredménye is azt mutatja, hogy érdemes nálunk tanulni. Dukai László, Dominik felkészítő tanára hozzátette, diákja egy olyan versenyben ért el kiemelkedő eredményt, amelyet főként 10-11. évfolyamos diákok számára terveztek: – Korábban Enesey Diána és Papp Krisztián is hozott már komoly eredményeket az iskolának és a felkészítőnek itt. A fővárosi döntőbe a legjobb 15 került be. Közel hat órán át tartott a verseny és büszkén mondhatom, hogy Dominik remekül helyt állt. Ez az eredmény is bizonyítja, hogy a digitális kor fiataljait is meg lehet szólítani izgalmas történelmi témákkal.

Ocztos Dominik Róbert a Hírlapnak kifejtette, főként a 18. és 19. század történelmével foglalkozik szívesen és a következő tanévben ismét szeretne elindulni az Ady Endre Gimnázium által meghirdetett seregszemlén, emellett az országos tanulmányi versenyen is szeretne jó eredményeket elérni a következő években.