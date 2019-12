Tovább korszerűsíthetik a kisváros intézményeit

Hazánk kormánya eltökélt a magyar vidék életben tartása, fejlesztése és fejlődése mellett, s e szándékát több alkalommal is deklarálta. Ennek megtestesülése volt, hogy kidolgozták és 2018-ban meghirdették a Magyar Falu Programot. Folyamatosan írták ki a települések számára a pályázatokat, amelyek a községek működésének valamennyi területét felölelték. Ebben az esztendőben összesen 150 milliárd forintot nyerhettek el az ötezer lakosnál kisebb települések a céljaik megvalósítására.

Ronyecz Péter, Adony város polgármestere lapunk kérdésére elmondta, hogy 52 millió forintos nagyságrendben érkezett támogatás a város javára a programnak köszönhetően. A pályázataikkal hat témában nyertek támogatást az adonyiak, és további két pályázat a források hiánya miatt tartaléklistára került.

Tízmillió forintot nyert a város a ravatalozó felújítására, amely az épület külső felújítását célozza, beleértve a hőszigetelést, nyílászáró cserét és a külső szerkezetek felújítását. Két nyertes tender a Magyar Falu Programban Adonyt illetően az óvodával kapcsolatos.

A kisváros polgármestere elmondta, hogy a városba 125 gyermek fogja élvezni az óvodát érintő pályázatok pozitív hozamát. Az ovis udvarban a kerítést tervezik felújítani, valamint két csoportban álmennyezetet készítettnek majd, és padlóburkolatot cserélnek, folyosót újítanak, sőt egy álkemencét is építenek majd az adonyi kicsik örömére. Egy csaknem ötmillió forintos tételt is kapnak a kisváros lakói járdaburkolat cseréjéhez az anyagköltségre és kicsivel több mint kétmillió forint érkezik Adonynak orvosi eszközök vásárlására a körzeti orvosi rendelőbe.

A jelenlegi polgármesteri hivatal impozáns épülete az 1920-as években járásbíróság, majd később ÁFÉSZ központ és végül, a jelenlegi funkciója előtt iskolaként is működött. Most nagyon szépen felújított, lifttel ellátott hivatali épület ez, amely állapotának megőrzéséhez is kapott Adony tízmillió forintot a Magyar Falu Programban, a nyílászárók karbantartására és az épület új fűtés-, hűtéstechnikai rendszer kiépítésére – tájékoztatta olvasóinkat Ronyecz Péter.