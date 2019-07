Tovább apadnak a gáz és áram rezsiköltségei

Egy modellezett kétkeresős háztartás villamos­energia- és földgázköltsége az átlagos jövedelmükhöz képest – a korábbi időszak 4 százalékos értékéről – 2019 júniusában 3,4 százalékra mérséklődött – olvasható a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legújabb, júniusi nemzetközi árösszehasonlító vizsgálatában.

A hivatal megbízásából készített nemzetközi árösszehasonlító vizsgálat a nemzetközi villamosenergia- és földgázfogyasztás költségeinek a nettó jövedelemhez viszonyított arányát, azaz a fogyasztók ún. „teherbíró” képességét is havonta vizsgálja. A választott háztartásban ketten élnek, mindketten országos szintű átlagos nettó jövedelemmel rendelkeznek, nincs más eltartott a háztartásban.

A júniusi felmérésben bekövetkezett változás oka, hogy az Eurostat frissítette az európai vásárlóerő-egység (Pur­chasing Power Standard – PPS), valamint az átlagjövedelem statisztikáit. Utóbbi esetében a korábbi 2015. évi helyett már a 2018. évi átlagjövedelmeket használja a modell. A kétkeresős tipizált háztartásra a 2015-ös magyar átlagbér 23 247 PPS, amíg a 2018-as 27 648 PPS, amely 19 százalékos növekedést jelent.

A júniusi jelentésből az is kiderül, hogy csökkent a lakossági villamos energia és földgáz vásárlóerő paritáson mért ára hazánkban. Amíg májusban Budapesten a lakossági fogyasztók villamos energia átlagára vásárlóerő-paritáson mérve 19,51 PPS/kWh volt, addig júniusban 18,96 PPS/kWh. A földgáz esetében is tapasztalható volt változás: ez az érték 5,32 PPS/kWh-ról 5,18 PPS/kWh-ra csökkent.

A villamos energia lakossági átlag­ára 2019 júniusában 11,72 eurócent volt kilowatt­óránként. Ennél csak Szófiában és Belgrádban kellett kevesebbet fizetni az áramért. A lakossági fogyasztók számára biztosított földgáz átlagára ugyanakkor még mindig a magyar fővárosban volt a legolcsóbb (3,22 eurócent/kWh).

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi sztenderdek alapján kidolgozott ár-összehasonlítása az európai fővárosok villamosenergia- és földgázárait mutatja be. A havonta publikált felmérések elérhetők a www.mekh.hu statisztika rovatában.