Tolódik az alkotói pályázat pályaműveinek beadási határideje

Az előző évek hagyományait követve az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2020-ban immáron hetedik alkalommal hirdette meg alkotói pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak. A kialakult helyzetre való tekintettel, a koronavírus miatti korlátozások figyelembevételével a kiírók megváltoztatták a beadási határidőket, ezzel is támogatva az alkotómunkát, egyúttal szem előtt tartva a gyerekek biztonságát, testi épségét.

A korábbi kiíráshoz hasonlóan az Országos Tűzmegelőzési Bizottság olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják a tűzmegelőzést és a tűzvédelmet, a tűzoltói hivatást. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat vagy csoportos alkotásokat, illetve kézműves remekműveket várnak. Az iskolások három korcsoportban (6-10, 11-14, 15-18 éves kor között) pályázhatnak. Ők szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő.

Kategóriák korcsoport szerint:

Az óvodások a pályázatra egyénileg szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak A/3-as vagy A/4-es méretű alkotásokkal vagy csoportosan egyéb kézműves alkotással.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

szabadkézi rajz ( A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás)

( méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás) egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×30×20 cm méretben )

(bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, ) irodalmi alkotás (vers vagy mese, legfeljebb két A/4-es oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet)

(vers vagy mese, oldal terjedelmű költemény vagy tanulságos történet) számítógépes program (játék, alkalmazás vagy legfeljebb 60 másodperc hosszúságú film)

Az iskolás korcsoportban az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó gyermek vehet részt.

Benyújtás módja: alkotástól függően személyesen, postai úton vagy e-mailen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a katasztrófavédelmi igazgatóság részére. Az alkotás leadásakor a lap alján letölthető adatlap/hozzájáruló nyilatkozatot is le kell adni az alkotáshoz rögzítve az alábbi adatok pontos kitöltésével: pályázó neve, életkora (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), kapcsolattartási e-mail cím, telefonos elérhetőség.

Fejér megyéből az alábbi elérhetőségeken várja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alkotásokat:

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947

E-mail: [email protected]

Személyesen: Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége később meghatározott időpontban, Budapesten lesz. Az országos verseny győztesei értékes ajándékokat kapnak, számos különdíj is gazdára talál majd. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda, iskola 2020” címet, amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a tűzoltók látványos bemutató keretében ismertetik meg a legkreatívabb intézmények növendékeivel a füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás és a roncsvágás rejtelmeit.