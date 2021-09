Tökös titkok a főszervezőtől a régió legnagyobb fesztiváljáról

A rácalmásiak már a visszaszámlálásnál tartanak, ugyanis pénteken kezdetét veszi a XVII. Tökfesztivál. A gyönyörű helyszínen, a Jankovich-kúriában remekül megfér egymás mellett a művészet és szórakozás, koncertek, kézművesek, gasztrokülönlegességek, gyermek- és családi programok.

A rácalmási tökfesztivál mára már a hagyományos jelzőt rég maga mögött hagyta. Mert a rácalmásiak kultikus rendezvényére, a régió legnagyobbikaként már évek óta megéri több ezer embernek akár messze földről is a kisvárosba zarándokolni.

A fesztiválszezon végére időzített őszi esemény okosan megtervezett sikeres attrakció, kiemelkedő kulturális lehetőségekkel, ahol minden a tökről szól. A rácalmási lakosságnak az összetartozást erősítő tevékenység is, hiszen mindnyájan kapcsolódnak valahogy a tökfesztiválhoz. Sokan készülnek tökből készült alkotásokkal, de mindenképp fix program a családoknak a tökfesztiválos hétvége, mi több, sokan önkéntesként a fesztiválszervezésből is kiveszik a részüket.

Steiner Lajostól, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnökétől, aki egyben a fesztivál főszervezője, azt kértem, hogy áruljon el néhány igazán bennfentes, exkluzív információt a fesztiválról olvasóinknak.

– A pandémia miatt tavaly nem, csak két éve tarthattuk meg a tökfesztivált, akkor minden kicsit más volt még. Most úgy érzem, az emberek ki vannak éhezve a rendezvényekre. Ezért mi egy különösen jól kitalált, látványos fesztivállal készülünk. Az önkéntesek remek munkát végeznek, de általánosságban is igaz, hogy elvégeztük az előszervezői teendőket, és kézben tartjuk szervezőtársaimmal a fesztivál karmesteri pálcáját. Pedig a pandémia után kételyek között voltunk. Most azt mondhatom, hogy az előírások szerint ragaszkodunk a védettségi igazolványhoz a fesztiválozóknál, mégis óriási az érdeklődés, amit természetesen mi minden lehetőségünket kiaknázva próbálunk kielégíteni. Olyan ütőképes fellépő-kínálattal várjuk a vendégeinket, ami végig fogja szórakoztatni a közönséget, ugyanakkor megjelennek a rendezvényen a környező művészek, csoportok, iskolák, diákok is a fesztivál színpadi műsorában.

Változás lesz az előzetes programokhoz képest, hogy a tökfesztivál megnyitójának időpontja szeptember 17-én, pénteken lesz, 17 óra 30 perctől. A rendezvényt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke nyitja majd meg, a fesztivál díszvendége a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, Kim Hyoung Yun lesz.

A műsorokat illetően a péntek a gyerekek és a csoportok napja lesz. Elsősorban a Manóvár Óvoda és Bölcsőde segítségével nagyszerű elfoglaltságok várják majd a gyermekeket, így például ökojátékok, kreatív foglalkozás, kézműves játszóház. A péntek esti koncert az Irigy Hónaljmirigy fellépése lesz. Ezen a napon az öt főnél nagyobb csoportok ötven százalék kedvezményt kapnak a belépés díjából.

A szombat már inkább a felnőtteknek szól, hiszen ekkor lesz a koncert a fesztiválban, azaz a Halott Pénz fellépése, amelyre online elővásárlásban ezerötszáz jegy kelt el. A rajongók nagyon jó bulit prognosztizálnak.

Nagyon más jellegű, de szintén érdekesség, hogy a híres tökös-mákos rétes és egyéb tökös finomságok gasztrokonstruktőrei erősítést kaptak. Ugyanis eddig a gasztronómia inkább az idősebb korosztályt mozgatta meg és aktív segítségükkel lett ilyen szempontból is kiemelkedő a fesztivál. Most fiatalok is csatlakoztak a gasztrovarázslókhoz. Ennek nagyon örülök, mert kiemelt célom volt, hogy az ifjabb korosztályt is mozgósítani tudjuk.

Vissza kanyarodva a programokhoz, vasárnap a kezdetekben szintén a gyerekeket szólítjuk meg, majd az idősebb korosztály lesz a cél.

A két sztár Dallos Bogi, majd este a Bagossy Brothers Company lesz.

Tökkirályt is fogunk választani. Mégpedig az óriástökök legnagyobbikának termesztőjét. A verseny nem babra, hanem összesen 200 ezer forintnyi összdíjazásért folyik majd. A versenyen kívül is lesz majd lehetőség laikusként is óriás tökszemlét tartani. Mert felkértük Keszler Lászlót, hogy a tökös díszleteinket növelje 15–20 óriástökkel is, amelyek a rendezvényen megtekinthetőek lesznek majd.

A tökdekorációkat sem szabad kihagynom, mert nagyon sok munka, ötlet, kreativitás van benne. Már nemcsak a házak előtt vannak, hanem a település központi részén egészen a kúria bejáratáig és a tónál. A tónál még most születnek a remek alkotások, de azt hiszem, érdemes lesz mindenkinek megállni egy-egy fotó erejéig. A főszervező e tekintetben Nagyné Berzai Márta.

De természetesen mindenben maximálisan segíti a munkánkat az önkormányzat és a képviselő-testület is.