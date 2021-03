Többféle kedvező lehetőséget vehetnek igénybe a családok

Sokan voltunk már olyan helyzetben, amikor lakásfelújításra adtuk a fejünket. Egy ilyet megszervezni nem egyszerű, hanem összetett feladat. A kormány ebben a koronavírussal terhelt környezetben is olyan kedvezményekkel segíti a családokat, amelyeket – úgy gondolom – nem szabad kihagyni. Ugyanakkor meg kell találnunk azokat a szakembereket, akik ezt meg tudják valósítani.

Novák Katalin még 2020 novemberében jelentette be a használt lakásokra igényelhető otthon-felújítási támogatás részleteit, amit „Magyarország legnagyobb otthonteremtési programjának” nevezett. Január elsejétől lehet igényelni a támogatásokat, ami új- és használtlakás-vásárlásokra, felújításra és bővítésre is jár. A legtöbb tétel gyerekhez vagy csok felvételéhez kötött. Nagy roham várható, és aki kapkod, az a végén nem nyer, hanem veszít a felújítással. Fodorné Rózsa Csillával, az asztalosipari szolgáltatásokat kínáló Faktor Tanműhelyek Kft. ügyvezetőjével – a többi között – arról beszéltünk, hogy ezt minél többen elkerüljék.

– A legtöbb részlet a felújításról év elején derült csak ki. Milyen feltételeknek kell megfelelni a támogatás igénybevételéhez?

– A bejelentés alapján a meglévő ingatlant lehet bővíteni, szépíteni, korszerűsíteni, ami egészen a különböző asztalosmunkákig elszámolható. A lakás-felújítási támogatás a beruházás felére, maximum 3 millió forintig vehető igénybe, tehát ennél kisebb összegre is lehet. Egy család csak egyszer veheti igénybe, a feltétel pedig egy 25 évnél fiatalabb gyerek (a 12. héttől a magzat is számít – a szerk.), elvált és egyedülálló szülők, házasok és élettársi kapcsolatban élők is jogosultak rá. A megváltozott képességűek, gyedre jogosult gyerekek esetében a 25 éves életkort nem kell figyelembe venni. A gyerek mellett még legalább egyéves folyamatos társadalombiztosítási jogviszony vagy felsőoktatási jogviszony és köztartozás-mentesség szükséges.

– A gyakorlatban mit jelent ez?

– A felújítások fontos részlete még, hogy azoknak január elseje után kell elindulnia, a számlákat gyűjteni kell anyag-és munkaköltségről is, illetve a kormány által biztosított blankettaszerződést az államkincstárhoz kell benyújtani a munkáról. Anyagköltség és munkadíj fele-fele arányban igényelhető, vagyis legfeljebb 1,5-1,5 millió forint támogatás igényelhető ezekre egyenként. A pénzt a családnak kell megelőlegeznie, és utólag tudja visszaigényelni az államkincstárnál. Minden folyamatot el lehet majd elektronikusan is intézni, a számlákat a munka befejezését követő 60 napon belül kell az államkincstárhoz beküldeni. Az elbírálásra 30 napjuk van, ezt követően 5 napon belül kiutalják a pénzt.

– Mire számíthatnak azok, akik most vágnak bele nagyobb lakásfelújításba?

– A lakosságot biztosan megmozgatja ez az akár 3 millió forint támogatási összeg, ezért biztosan lesznek kapacitásproblémák, hiszen a jó szakkivitelezők általában be vannak táblázva, időben érdemes tehát elkezdeni a szakemberek felkutatását. Aki nagyobb volumenű lakásfelújításban gondolkodik, számítania kell arra is, hogy a különböző szakmákat neki kell időben és térben ügyesen összeszervezni. A szakszerelői kapacitás szűk keresztmetszet, lehet, hogy egy-egy mesterre két-három hónapot is várni kell. Ahol leginkább számítani lehet hiányjelenségre, az a villanyszerelő, épületgépész, szigetelő, burkoló, víz- és gázszerelő. Manapság sokan választják a kész bútor vásárlása helyett a bútor­asztalos által készített darabokat, mert egyediek, nagy rugalmasság van színben és minőségben, nem kell kompromisszumokat kötni, így az újjávarázsolt otthon biztosan olyan lesz, amilyet eredetileg megálmodott a megrendelő.

– Milyen a jó kivitelező szakember?

– Nem az a jó kivitelező, aki ezt magáról állítja, hanem akit korábbi megrendelői dicsérnek. A döntésben segíthet a személyes találkozás, referenciák kérése, ismeretségi körből való ajánlás. Próbáljuk meg kerülni a kóklereket. Rossz jel például, ha egy mester előre kéri az elvégzendő munka felét, vagy ha képtelen rugalmasan alkalmazkodni a többi szakterülethez, nem keresi a megoldást, és folyamatosan problémákkal terheli a megrendelőt.

– Sorban állnak a kivitelezőkért?

– Az építőiparban eddig is nehéz volt olyan kivitelezőt találni, amely megfelelő ajánlásokkal, referenciamunkákkal tudja alátámasztani, hogy valóban magas szinten ért ahhoz, amire vállalkozik. A partnereink visszaigazolására építve, bizton mondhatom, hogy a Faktor Tanműhelyek Kft. ilyen. Kiváló asztalos szakemberekkel, összeszokott, felkészült csapattal, kedvező árakkal és gyors határidővel tudja vállalni gyakorlatilag bármilyen asztalosmunka, egyedi konyhabútor, nappali bútor, gardróbszekrények, burkolatok, falburkolatok, kisbútorok tervezését, gyártását, szerelését. Az igények felmérése után ajánlatot készítünk, majd elkészítjük a terveket, amelyeket a megrendelő jóváhagyása után rövid határidővel, kiváló minőségben legyártunk, és időpont-egyeztetést követően be is szerelünk.

– Kinek érdemes belevágnia a felújításba?

– Mindenkinek, aki a feltételeknek megfelel. Azt mondhatjuk, hogy a lakásokban, ingatlanokban 20-25 évente szükségszerű egy nagy felújítás, bár sokan gondolkodnak még ma is úgy – tévesen –, hogy nem újítanak fel, mert a befektetett munka és pénz nem fog érvényesülni az ingatlan értékében. Célszerűbb az élethelyzetet megvizsgálni. Megnőttek a gyerekek, jó lenne máshogyan beosztani a lakást, régi a konyhabútor, ki kell cserélni. Egy-egy ilyen projekt számos pozitívumot jelenthet egy család életminőségében, a nagyfelújítások ráadásul jelentős energiamegtakarítással is járnak, így a megtérülést is számos szempontból lehet megközelíteni. Mindenesetre, most az állam segít, jelen kamatszintek, anyagárak és munkadíjak mellett, ez egy nagyszerű lehetőség.