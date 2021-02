Több szempontból fontos a Covid elleni védőoltás

Nagy György, a Dunaferr – Voest Alpine Hideghengerű Kft. egykori ügyvezető igazgatója ebben az esztendőben már a 76. évét tölti be. Fontosnak tartja, hogy beoltassa magát a Covid elleni vakcinával.

Lapunknak elmondta, hogy az oltási protokoll szerinti regisztrációt követően rövidesen sorra kerül ő és a felesége is. Nemcsak saját maguk miatt teszik ezt, hanem azért, mert felelősséget éreznek szűkebb és tágabb környezetükért is. A legfontosabbnak ezen belül azt tartja, hogy van egy még mindig nagyon csinos felesége, akivel 54 éve boldog házasságban élnek, és szeretné, ha ez még sokáig így lenne.

Nagy György és felesége bízik az orosz és kínai vakcinák hatékonyságában

Örömmel meséli, hogy fiuk családjában két gyönyörű unokájuk van. A nagyobb már hatodikos, a kisebbik még óvodába jár. Az ő szeretetüket is még nagyon sokáig szeretnék élvezni. Bár a jelenlegi helyzetben nem sűrűn tudnak velük találkozni, hiszen az iskolából és az óvodából meg van a kockázata annak, hogy hazahozzák a vírust. Ám miután beoltották őket, már gyakrabban magukhoz ölelhetik őket. Az elmondottakon kívül személyes oka is van annak, hogy beoltassa magát. Ugyanis 2010-ben elkapta a H1N1 madárinfluenza vírus emberekre „áthozott” változatát. Négy hónapot töltött kétoldali tüdőgyulladással kórházban. Két hónapot itt, Dunaújvárosban a fertőzőosztályon, majd még kettőt Farkasgyepűn, ahol megtalálták a gyógyuláshoz vezető utat. Úgy fogalmazott, hogy megjárta a hadak útját, és ez is egy indok, hogy megelőzésként beoltassa magát. Bár előre nem tudják, mert ezt az oltási protokollban nem lehet előírni, de ők orosz vagy kínai vakcinát kérnének, és ezt közölték is már a háziorvosi asszisztensükkel. Vegyék figyelembe ezt, és csak akkor hívják be őket, vagy jelöljék ki a kórházi oltópontot, ha ezekkel a vakcinákkal tudják őket beoltani. A miértre is választ kaphattunk tőle. Azért, mert az ő korosztályuk és még a gyermekeik is orosz vakcinát kaptak a kötelező védőoltásként. És ahogy az élet is bizonyítja, döntő többségében teljes védettséget nyújtott, gyakorlatilag mindenféle szövődmény nélkül.