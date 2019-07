Több mint kétmillió forintot érő nyereményt adtunk át

Lapunk Utazz velünk sms-játékának nyerteseit köszöntötte Várkonyi Zsolt főszerkesztő. Öt előfizetőnek és családjának okozott hatalmas örömet a nyeremény.

Az Utazz velünk sms-játékunk tegnap átadott nyereményeinek az összértéke meghaladja a kétmillió forintot. A dunaújvárosi Mérei Milán kempingszékekből és hűtőtáskákból álló négyrészes kempingszett boldog tulajdonosa lett; testvérével, Szandrával érkezett az átadási ünnepségre, és megtudtuk tőlük, hogy két hét múlva mennek nyaralni szüleikkel a Balatonra, jó hasznát veszik a kempingszettnek.

A kulcsi Lénárd Béláné badacsonyi kétéjszakás wellnesshétvégét kapott tőlünk ajándékba, ahova a férjével közösen utaznak el. Szinte születésnapi ajándék számára ez az utazás, hiszen három hét múlva lesz nyolcvan esztendős, és nemsokára a házassági évfordulójukat is ünnepelik. Azt is megtudtuk Lénárdnétól, hogy 1963 (!) óta előfizetője lapunknak, szeret velünk játszani, annál is inkább, mert gyakran nyer.

Kapott már tőlünk görögországi utazást két személyre, könyvet, nyakkendőt, szakácskönyvet, tabletet, és a most meghirdetett másik játékunkra, a Megye hét csodájára is jelentkezik majd – egyik csoda a kulcsi Duna-part lesz, a többit még nem tudja. Farkas József dunaújvárosi előfizetőnk hatalmas, hatszemélyes családi sátort vehetett át nyereményként. Meglepődött, amikor megtudta a szerencséjét, nem nagyon bízott benne. De most boldog, mert a fiatalok – a gyerekek, unokák – nagyon szeretnek kempingezni, mostantól nem kell bérelniük házat, lesz saját sátruk.

A rácalmási Juhászné Szalontai Éva szintén régóta, 30 éve előfizetőnk kétszemélyes, hat éjszakára szóló sikondai nyaralást nyert egyetlen sms-ével. Voltak már Sikonda környékén a férjével, de jó lesz visszatérni, megnézni, mi változott azóta, mondta Éva. A dunaújvárosi Kollárné Jánoki Anna érzelmi okokból is előfizetője lapunknak, mert nyomdászként, gépi szedőként annak idején részt vett a DH gyártási folyamatában. Elküldte az sms-t, de nem gondolta, hogy nyer, sőt, nem is látta a nyertesek névsorát közlő lapszámunkat, mert készülődött, várta az unokákat, közben kapta az egyik ismerősétől a gratulációt tartalmazó sms-t. Először azt hitte, tréfa. De nem az volt: egy női és egy férfi kerékpárt nyert, azzal mehetett haza párjával a szerkesztőségünkből.