Több mint harminc napirendi pontot tárgyalt a közgyűlés

A nyílt ülésre meghirdetett harminchárom napirendi pontból négyet az ülés elején levettek a testület tagjai, öt sürgősségi indítványt pedig felvettek a tárgyalandó pontok közé a csütörtök délelőtt tartott október havi rendes közgyűlésen.

Az első napirend tárgyalása hosszúra nyúlt, többen kívántak szólni a képviselő-testületből. Cserna Gábor fideszes képviselő ismét kérdéseket intézett a városvezetéshez, némelyikre azonnal választ is kapott (erről lásd bővebben keretes írásunkat – a szerk.). Tóth Kálmán a helyi buszközlekedés megújítását célzó lakossági igényfelmérésre beküldött válaszokat köszönte meg a városlakóknak, Pintér Tamás polgármester pedig elmondta, hogy komoly tárgyalások zajlanak az autóbuszpark fiatalításáról.

A képviselők jóváhagyták a Fe­jér Megyei Rendőr-főkapitánysággal a dunaújvárosi térfigyelő rendszer működtetésére kötendő támogatási szerződést. Megállapodtak továbbá arról, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vagyonkezelésében lévő Apáczai Csere János utcai – legutóbb az ADU iskolának otthont adó – ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga az önkormányzat tulajdonába kerül. Az ingatlan ellenértékét az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező erdősori, legutóbb a Széchenyi gimnázium kollégiumaként funkcionáló épületének a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság javára bejegyzett használati joga képezné, forgalmiérték arányosan.

A közgyűlés kiírta a Bartók színház igazgatói pályázatát is. Döntöttek arról is, hogy a Martinász szobornál lévő parkot Borovszky Ambrusról nevezik el. Határoztak arról is, hogy kezdeményezik az óvárosi, egykori szovjet síremlék áthelyezését a temetőbe, továbbá azt, hogy az egykori kistemető bekerítésre kerüljön egy majdani park kialakításának kezdő lépéseként.

A Kisapostag községgel területrész átadására vonatkozó előkészítő bizottságba az önkormányzat által javasolt képviselőket delegálta a közgyűlés. Zárt ülésen a Szociális Munkáért díj adományozásáról és az Útkeresés Segítő Szolgálat magasabb vezetőjének megbízásáról döntöttek.

Cserna Gábor több kérdést is intézett a városvezetés felé a közgyűlésen

Rákérdezett a többi között arra, hogy megtartják-e a központi ünnepségeket a városban október 23-án. Erre Barta Endre alpolgármestertől azt a választ kapta, hogy az ünnepségeket megtartják. Megkérdezte, hogy az önkormányzat pályázati úton nyert két elektromos autója pontosan milyen feladatokat lát el, illetve hogy bizonyos polgármesteri határozatok miért nem elérhetőek, hogy mit tartalmaz a főtéri kávézó üzemeltetőjével kötött szerződés pontosan, illetve kikérte az idei szúnyog­gyérítés vállalkozói szerződését. Kérte továbbá a DKKA felügyelőbizottsági üléseinek, a DVG Zrt. igazgatósági és a felügyelőbizottsági üléseinek, a gazdasági bizottság üléseinek meghatározott időintervallumú írásos jegyzőkönyveit, továbbá a szakemberlakások szerződéseit. A képviselő ígéretet kapott arra, hogy írásban megkapja a választ a kérdéseire.

Gombos István függetlenként folytatja A csütörtöki közgyűlés nyitómozzanataként Pintér Tamás polgármester bejelentette, hogy Gombos István önkormányzati képviselő október 13-i hatállyal kilépett a Fidesz-frakcióból, és független képviselőként folytatja tovább munkáját a képviselő-testületben. Ezzel a közgyűlési ülésrend is megváltozott a teremben. Gombos István is felszólalt a témában, megköszönte volt polgármesterének, Cserna Gábornak és volt fideszes képviselőtársainak a hosszú éveken át tartó közös és eredményes munkát, amelynek törekvései, mint mondta mind a város fejlődését szolgálták. A jövőben jobboldali értékrend mentén folyó független képviselői munkát szeretne végezni, mert mint mondta, a múlt eredményei és a választópolgárok belé helyezett bizalma ezt megkövetelik tőle, nemcsak a közgyűlésben, de a bizottságok munkájában, amelyek egyikébe saját kérésére nyert felvételt pár héttel ezelőtt.