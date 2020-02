Több mint egymillió autóst szorít a határidő

Nem érdemes halogatni a kötelező biztosítás befizetését, jobban jár az, aki gyorsan letudja a dolgot.

Figyelniük kell azoknak az autósoknak, akiknek továbbra is január elsejei évfordulós a kötelező biztosításuk, ugyanis az idei szökőévben a 60 napos díjfizetési haladék nem március 1-jén, hanem február 29-én jár le.

Ez azt jelenti, hogy az érintett autósoknak legkésőbb február 28-ig rendezniük kell az esedékes díjrészletet, a befizetést péntek estig kell eljuttatni a biztosítóhoz. Magyarországon 1,1 millió autós – köztük több mint 700 ezer személy­autó-tulajdonos – rendelkezik január elsejei évfordulós biztosítással. A díjbefizetés módja sem mindegy. A csekken történő befizetést (akárcsak a bankkártyás fizetést) szerdáig le kell tudni, mivel az átfutási idő több napot is igénybe vehet. Aki késlekedik, az jövő hét péntek délutántól már csak személyesen tudja befizetni a kgfb díját a biztosítónál. Ugyanakkor nem érdemes halogatni a befizetést, mert komoly fejfájást okozhat a pénteki rövidített nyitvatartás, ráadásul az ügyfélszolgálati irodák egy részében nem működik pénztár.

A biztosítók arra is figyelmeztetnek, hogy a későn kapcsoló autósok nem hivatkozhatnak arra, hogy a befizetési határidőről nem kaptak értesítést, annak észben tartása ugyanis az ő felelősségük. A késedelmes autósnak komoly retorziókkal kell számolnia.