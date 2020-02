Több eszköz a bírák kezében

2020. március 1-től bírósági nemperes eljárásban kezdeményezhető a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtása. Az új törvény sokkal több eszközt ad azok kezébe, akiknek a gyermekláthatással kapcsolatos vitás kérdéseik vannak az expartnerükkel.

Az országgyűlés 2019. december 17. napján fogadta el azt a törvényt, amely szerint a gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozatok végrehajtását 2020. március 1. napjától a gyámhatóság helyett a bíróság előtt lehet intézni. A gyámhivatali eljárástól eltérően a bíróság azt vizsgálja, hogy a határozatban foglaltakat felróható módon szegték-e meg. Amennyiben ez megállapítható, a bíróság elrendeli a végrehajtást, egyben önkéntes teljesítésre hívja fel a felet. De az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a bíróság lehetőségei jóval szélesebbek, mint a gyámhivatalé. Amíg a hivatal pénzbírsággal fegyelmezhette a láthatás meghiúsulását felelős szülőt, addig a bíróság a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja a mulasztó féllel szemben, így akár rendőrségi közreműködést kérhet, vagy indítványozhatja a szülői felügyelet megváltoztatását, vagy akár a bíró maga is feljelentést tehet kiskorú veszélyeztetése miatt.

Az, hogy mostantól elméletileg rendőr viheti el a gyermeket a szülőtől, amerikai filmeket idéző kép, amelyet remélhetően minél kevesebb szülő szeretne megélni. A dunaújvárosi Útkeresés Segítő Szolgálat jogsegélyének ügyvédje, dr. Hanák Tamás szerint ez most már hazánkban is előfordulhat, persze nem úgy mint Amerikában.

– A jogi berendezkedés e vonatkozásban nem rossz, de ettől független, hogy vannak szülők, akik felelőtlenül fittyet hánynak a szabályokra. Nem könnyű a jognak a magánügyekbe avatkozni, vagy ezeken a problémákon a jog eszközeivel javítani. A jelenlegi gyakorlat most valóban döcögős, de remélhetőleg a hatáskör-átcsoportosítás komolyabb eredményekhez vezet majd, hiszen így a problémák soron kívüli kezeléséről is szó van, és a bíróságoknak a pénzbírságokkal kapcsolatban is komolyabb eszközeik vannak. Bármi történik is, csak jobb lehet – hangsúlyozta a kérdés kapcsán dr. Hanák Tamás ügyvéd.