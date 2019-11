Tízmillió hazai fa jegyében

Tízmillió fa címmel indult a közelmúltban Bojár Iván kezdeményezésére akció, aminek a lényege, hogy civilek ennyi fát ültessenek el Magyarországon.

Eddig százhuszonkét település csatlakozott a kezdeményezéshez, és szombaton mind a százhuszonkét településen háromszáz helyen ültettek fát. Dunaújvárosban a tűzoltósággal szemben, a Sport utca mögötti területen hét fát és száz cserjét ültettek el. Szalai Attila, aki a cserjéket felajánlotta, elmondta, a hét fa azért hét, mert jövőre lesz hetvenéves Dunaújváros, és minden fa egy-egy évtizedet szimbolizál. A száz cserjéből pedig a Kohász címert alakították ki, amely a Szlovákiához tartozó Selmecbánya irányába néz. Ugyanis a 18. században itt alapították meg Magyarország első Bányászati és Erdészeti Akadémiáját, aminek az egyik jogutódja a Dunaújvárosi Egyetem.

Bőle Éva, a tízmillió fa kezdeményezés dunaújvárosi képviselője elmondta, hogy idén szeptember 2-án alakultak meg, és október 1-jén már három fát elültettek a Kádár-völgyben. Rengeteg felajánlást, segítséget kapnak különböző cégektől, magánemberektől. A munkálatokat pedig a DVG Zrt. erdőgazdálkodási, parkfenntartási ágazatának a szakmai útmutatásai és engedélye alapján végzik el.

Négyszáztizenhat tagja van a dunaújvárosi szervezetnek, és a tagok nagy része szombat délelőtt is megjelent a Sport utcában, amolyan kalákamunkát végezni. Voltak, akik a gödröt ásták, trágyáztak, voltak, akik betemették a gödröket. A Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig locsolta a csemetéket.

Bőle Éva elmondta, nemcsak elültetik a növényeket, hanem gondozzák is, legközelebb tavasszal ültetnek. Bőle Éva azt is fontosnak tartotta megemlíteni, nem önkényesen „ültetgetnek”, a DVG Zrt. jelöli ki azokat a területeket, ahol fásítani kell, ahol jól jön a segítség.