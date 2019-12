Tizenhárom milliárdból újítanak meg utakat

Több mint tizenhárom milliárd forint értékben újítanak fel utakat Paks térségében, az egyik a várost Madocsán és Bölcskén keresztül Dunaföldvárral összekötő útszakasz.

Minderről Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter is beszámolt közösségi oldalán. „Megígértük, megépítjük! A választókerületi fórumokon elhangzott kéréseknek megfelelően is megújulnak a köz­utak Paks térségben. Már a Magyar Közlönyben is megjelent: hat útra és egy hídra 13 milliárd 189 millió forintot biztosít a magyar kormány. Ebből a pénzből felújítják a 6231. jelű összekötő út Paks és az M6-os autópálya közötti szakaszát, a 6232. jelű összekötő utat, ami Nagydorogra vezet, a 6236. jelű összekötő utat, ami Györkönyt érinti, és a Pusztahencsére vezető 62137. jelű bekötő utat. Elkészül a Paksot Dunaföldvárral összekötő, Madocsán és Bölcskén átvezető 5111. jelű összekötő út, valamint az 5112. jelű összekötő út Dunaszentgyörgy és az M6-os autópálya körforgalma közötti szakasza. A pincehelyi Kapos-híd átépítését is ebből a keretből tervezik.”